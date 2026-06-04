[6·3 지선] 잠실7동 투표소 봉쇄 계속…2천명 투표분 묶여

6·3 지방선거일 서울 송파구 투표소 앞에 모인 시위대가 이틀째 대치를 이어가며 선거관리위원회의 투표함 반출을 막고 있다.



4일 오전 7시 기준 보수 성향 유튜버와 시민 등 약 200명이 송파구 우성아파트 경로당에 설치된 잠실7동 제2투표소 입구를 둘러싼 채 시위를 이어가고 있다.

4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출에 반대하는 시민들이 밤새 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

전날 밤 경찰 비공식 추산 300여명이 집결했던 시위대는 아침이 되면서 일부가 출근 등으로 이탈해 규모가 다소 감소했다.



현재 반출되지 못한 투표함 2개에는 약 2천명의 투표분이 담긴 것으로 선관위는 추산했다.



선관위는 물리적 충돌 우려 등을 고려해 당장 이송을 강행하지 않겠다는 입장이지만, 현장 대치는 계속되고 있다.



전날 오후 10시부터 이곳에 몰린 시위대는 '개표 즉각 중단'이라고 적힌 손팻말을 들고 태극기를 흔들며 "부정선거"를 외쳤다. 현장에는 20∼30대 남성이 다수를 차지했다.



한 남성은 "이미 선거의 형평성은 깨졌다. 여기 온 사람들은 다 안다. 일반 시민들도 다 분노하고 공감하고 있다. 하루빨리 선관위가 올바르게 대처해주길 부탁한다"고 촉구했다.



또 다른 남성은 "우리가 여기를 지키지 못하면 다음에는 선거가 없다"며 "마지막으로 부정이라고 주장할 수 있는 선거가 이번 선거"라고 주장했다.



밤사이 국민의힘 김재섭·김은혜·신동욱 의원 등이 잇달아 현장을 찾았으나 교착 상태는 풀리지 않았다.



부정선거 의혹을 제기해온 자유와혁신 황교안 대표도 현장을 찾아 현재까지 시위대와 함께 투표소 앞을 지키고 있다.



황 대표는 현장에서 "6·3 지방선거는 원천 무효"라며 개표 중단을 요구하고, 선거 조작 가능성을 차단한 뒤 재선거를 실시해야 한다고 주장했다.



밤샘 시위가 이어지면서 주민 불편도 빚어졌다.



출근 차량이 아파트 단지를 빠져나갈 때마다 시위대가 길을 터주고 있으며, 일부 주민은 소음과 통행 불편 등을 이유로 항의하기도 했다.



경찰은 현장 충돌에 대비해 경력을 집중 배치한 상태다.



서울경찰청에 따르면 현장 경력은 가장 많았던 오전 3시 기준 관할 경찰서 인력과 기동대를 포함해 약 470명이 투입됐다.



기동대 인력이 투표소 앞까지 출동하기도 했으나, 시민 안전 등을 이유로 현재는 아파트 단지 밖으로 물러나 대기 태세만 유지하고 있다.



서울시선관위는 전날 오후 11시 50분께 투표 종료를 공식 확인한 이후 7시간 넘게 투표함 2개를 개표장으로 보내지 못한 상태다.



잠실7동 제2투표소는 투표용지가 동나는 초유의 사태가 벌어진 투표소 중 하나다.



이곳에서는 선거인명부 대조전표를 받은 유권자들에 한해 투표 마감 시각을 오후 6시에서 오후 10시로 연장해 투표를 진행했다.

<연합>

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