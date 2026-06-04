[6·3 지선] 전재수 부산시장 당선…민주당 8년 만에 탈환

더불어민주당 전재수 후보가 6·3 지방선거에서 3선에 도전한 국민의힘 박형준 후보를 꺾고 부산시장에 당선됐다.



4일 오전 2시 50분 개표율이 90%를 넘은 가운데 전 후보는 약 4만표 차이로 국민의힘 박형준 후보를 앞서고 있어 당선이 확실시된다.

더불어민주당 전재수 부산시장 후보가 4일 부산 부산진구 선거사무소에서 당선이 확실시 되자 아내와 손을 맞잡고 있다. 공동취재

민주당 부산시장은 2018년 6월 제7회 지방선거에서 오거돈 전 시장 당선 이후 2번째이며 8년 만의 탈환이다.



전 당선인은 개표 시작 직후 박 후보에 뒤졌으나 곧바로 역전에 성공해 이후 선두를 내주지 않았다.



전 당선인은 방송 3사 출구조사에서 지지율 50.2%를 기록했고 실제 득표율은 거의 비슷했다.



지난 2018년 6월 7회 지방선거 때 오거돈 전 부산시장이 얻은 지지율 55.23%보다는 낮았다.



전 당선인은 선거운동 기간 내내 대부분의 여론조사에서 상대인 박 후보보다 앞서 나갔고 그런 추세가 본투표로 이어졌다.



3선 국회의원, 전 해양수산부 장관으로 처음 부산시장에 도전한 그는 같은 당 이재성 전 부산시당위원장과 당내 경선을 거쳐 본선에 진출했다.



본 선거에서 전 당선인은 해운 대기업·해수부 산하기관 이전, 해사법원·동남투자공사 설치를 패키지로 한 해양수도 완성을 내걸고 정부 여당의 지원을 받는 힘 있는 시장을 강조했다.



전 당선인은 6번에 걸친 토론에서 상대인 박 후보의 엘시티 매각 불이행, 2030년 세계엑스포 유치 실패, 아내가 운영하는 조현화랑, 퐁피두 부산 분관 설치·오페라하우스 개관 공연 재검토 등에 대한 공세를 펼쳤다.



특히 박 후보가 그간의 시정 성과 숫자에만 취해 부산의 열악한 현실을 못 보고 있다며 '전재수를 선택하면 부산이 바뀐다'고 한표를 호소했다.



전 당선인 캠프 관계자는 "북구에서처럼 시민 한분 한분을 진심을 다해 만난 것이 승리의 원동력인 것 같다"고 말했다.



반면 재선 시장으로 3선에 도전한 국민의힘 박형준 후보는 박근혜·이명박 전직 대통령까지 지원 유세에 나서며 보수 대결집을 노렸지만, 뒷심이 부족했다.



박 후보 측은 내심 지지율 50%까지 목표를 잡은 것으로 전해졌으나 실제 민심은 이에 미치지 못했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지