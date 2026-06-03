환호한 與 “李정부에 힘 실어줘”… 민주, 출구조사 발표에 ‘잔칫집’ [6·3 국민의 선택]

여당이 16곳의 광역단체장 선거 중 11곳에서 우세하다는 지상파 방송 3사의 출구조사 결과가 나오자, 더불어민주당 상황실에선 환호와 박수갈채가 이어졌다. 다만 정청래 대표는 시종일관 굳은 표정으로 긴장의 끈을 놓지 않았다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장, 이시종 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 차분하게 지켜보고 있다. 국회사진기자단

정 대표와 한병도 원내대표, 조승래 사무총장 등 중앙선거대책위원회 지도부 및 의원 20여명은 6·3 지방선거 투표 종료 시각인 3일 오후 6시를 앞두고 서울 여의도 국회 의원회관 대회의실에 마련된 개표 상황실로 모였다.



가장 먼저 발표된 서울시장 출구조사에서 민주당 정원오 후보(51.4%)가 국민의힘 오세훈 후보(46.0%)보다 우세한 것으로 나타나자 상황실 분위기는 단숨에 고조됐다. 이어 추미애 경기도지사 후보와 박찬대 인천시장 후보, 박수현 충남도지사 후보 등 11곳의 광역단체장 선거에서 우세 전망이 잇따르자 상황실 곳곳에선 함성이 터져 나왔다. 의원들은 연신 박수를 보내며 서로를 격려했다.



출구조사 결과 발표 직후 이연희 선대위 상황실장 겸 전략본부장은 브리핑을 통해 “단정적으로 말씀을 드리진 않겠다”면서도 “일 잘하는 이재명 대통령의 국정 안정에 힘을 실어주는 민심이 확인된 예측 조사라고 판단한다”고 밝혔다.



이날 분위기가 가장 뜨겁게 달아오른 순간은 대구시장 선거 출구조사 결과가 공개됐을 때였다. ‘보수의 심장’으로 불리는 대구에서 민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 접전을 벌인다는 조사 결과가 나오자 장내에선 벅찬 탄성이 잇따랐다. 영남권의 또 다른 승부처인 경남과 울산에서도 민주당 김경수 후보와 김상욱 후보가 각각 1위를 기록한 것으로 나타나자, 다행이라는 듯 박수가 쏟아졌다. 이 상황실장은 “영남지역에 대해서도 결국 이재명 대통령의 국정 안정에 힘을 실어주려는 민심이 확인됐다”고 분석했다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 보며 대화하고 있다. 연합뉴스

민주당이 촉각을 곤두세웠던 전북도지사 선거 결과가 발표될 때는 긴장감이 감돌았다. 민주당 이원택 후보(48.5%)와 무소속 김관영 후보(46.3%)가 오차범위 내 접전을 벌인다는 결과가 나오자, 상황실에서는 다시 한번 박수가 터져 나왔다. 정 대표는 줄곧 굳은 표정을 풀지 않고 화면을 응시했다.



전북은 정 대표에게 특히 의미가 큰 지역이다. ‘대리비 지급 의혹’으로 민주당에서 제명된 김 후보가 무소속으로 출마하며 ‘반정청래’를 내세워 세 결집에 나섰기 때문이다. 선거 기간 내내 전북 지원 유세에 공을 들인 한 원내대표 역시 정 대표 곁에서 굳은 표정으로 화면을 바라봤다.



이 상황실장은 전북의 접전 상황에 대해선 “전북 민심에 대해서 겸허히 받아들인다”며 “낮은 자세로 전북 민심을 헤아려가도록 노력하겠다”고 말했다.



국민의힘이 우세를 기록한 곳은 경북 한 곳뿐이었다. 이철우 후보가 민주당 오중기 후보를 크게 앞선다는 결과가 나오자, 대구에 이어 경북에서도 선전을 기대했던 민주당 지도부 사이에서는 아쉬움 섞인 탄식이 새어 나왔다.

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