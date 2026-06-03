서울 송파구서 투표용지 부족사태… 野 “12곳 확인” 격앙

6·3 지방선거 본투표 과정에서 서울 일부 지역에 투표용지가 부족해서 유권자들이 장시간 대기하는 초유의 사태가 발생했다. 국민의힘은 “끝까지 책임을 물을 것”이라며 격앙된 반응을 보였다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 등 혼란이 빚어지고 있다. 연합뉴스

국민의힘 정희용 사무총장은 3일 서울 여의도 중앙당사 개표상황실에서 긴급 입장 발표를 통해 “2026년 대한민국의 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적인 사건”이라며 중앙선거관리위원회의 책임을 질타했다. 정 사무총장은 “선거 당일 투표용지 부족으로 유권자들께서 투표하지 못하는 사태를 발생시킨 건 단순한 선거 준비 부족을 넘어 책무를 저버린 처참한 수준이라 개탄을 금할 수 없다”며 “이번 사태 원인에 대해 국민 앞에 명확히 밝혀야 할 것”이라고 지적했다.

배현진 서울시당위원장도 국회 기자회견에서 “투표용지 부족 사태는 민주주의 근간을 흔드는, 단순 실수 차원이 아니라 선거 관리 기본 시스템이 무너진 걸 방증한다”며 “시민 주권 행위를 침해한 선관위의 선거 관리 부족 등을 확인하고 향후 재발 방지와 책임자 문책을 위해 끝까지 물고 늘어지겠다”고 목소리를 높였다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하고 있다. 연합뉴스

서울시당의 자체 조사 결과 이날 오후 6시 기준 송파구 문정1동 제4투표소, 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실7동 제2투표소, 잠실4동 제5투표소, 가락2동 제3·7투표소, 위례동 제5투표소, 강남구 청담동 제4투표소, 개포2동 제2투표소, 광진구 구의3동 제6투표소, 동작구 노량진1동 제7투표소 등 총 12곳에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것으로 파악됐다.

박성훈 수석대변인은 논평을 내고 “선관위의 안일함과 무능함이 끝내 대한민국 민주주의의 근간을 무너뜨렸다”며 “관리 부실이라는 말조차 아까운 사실상의 ‘참정권 방해 행위’와 다름없다”고 맹비난했다. 그러면서 “선관위는 역대급 부실 선거 사태에 대해 국민 앞에 석고대죄하라. 이번 사태의 원인을 철저히 규명하고 책임자 처벌이 이뤄지도록 모든 조치를 취할 것임을 강력히 경고한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지