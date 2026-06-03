출구조사 1위에 정원오 캠프 들썩…박수·환호 터졌다 [6·3의 선택]

6·3 지방선거에서 가장 관심이 모이는 서울시장 출구조사 결과가 발표되자 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프에 환호성이 터졌다.

3일 지상파 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과에 따르면, 정 후보는 51.4%로 국민의힘 오세훈 서울시장 후보(46.0%)에 앞서는 것으로 나타났다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 청계광장에서 열린 파이널 유세에서 지지를 호소하고 있다. 뉴스1

서울 중구에 마련된 정 후보 캠프에는 총괄선대위원장인 이해식 의원과 상임선대위원장인 이인영 의원을 비롯해 채현일·고민정 의원 등이 자리해 출구조사 발표를 지켜봤다. 출구조사가 발표되자 캠프 곳곳에는 박수와 환호가 터져 나왔고, 캠프 관계자들은 서로 악수하거나 포옹하며 기쁨을 나눴다.

이인영 상임선대위원장은 “지난 13일 동안 정원오 후보는 진실된 마음으로 서울시민들의 꿈을 받아 안기 위해 최선을 다했다”며 “출구조사 결과, 긍정적인 방향을 보고 있다만, 아직 개표가 시작되지 않았기 때문에 좀 더 상황을 지켜보겠다”고 했다. 이어 “서울시민들의 새로운 서울을 열망하는 꿈이 정 후보 지지로 모아져 있기를 기대한다”고 했다.

이인영, 고민정을 비롯한 더불어민주당 의원들과 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거 캠프 관계자들이 3일 서울 중구에 마련된 선거캠프 사무실에서 출구 조사 결과를 확인 후 환호하고 있다. 뉴스1

앞서 정 후보는 오후 4시 40분께 캠프에 들러 관계자들을 격려하고, 취재진과도 만나 일일이 악수하고 인사했다. 그는 취재진에게 “저녁에는 경황이 없을 것 같아서 미리 인사를 드린다”며 “그간 고생들 많으셨고, 계속 좋은 인연으로 함께하길 바란다”고 했다.

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