과천 중앙선관위 부지 내 야산 화재…방화 가능성 조사

3일 오후 7시 50분께 경기도 과천시 중앙동 중앙선거관리위원회 뒤편의 야산에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.

이 불로 인명 피해는 없었지만, 주변 임야가 일부 소실된 것으로 전해졌다.

경기 과천시 중앙선거관리위원회.

화재 당시 선거일 우발 상황 대비를 위해 선관위에 배치됐던 경기남부경찰청 기동대 소속 경찰관들이 화재 소식을 접하고 소화기로 진화를 시도했다.

이어 선관위 측의 신고를 받고 출동한 소방당국이 장비 11대와 인력 33명을 동원해 화재 발생 10여분 만인 오후 8시 7분께 불을 완전히 껐다.

발화 지점은 선관위 부지 내에 속한 산책로로, 외부인의 침입이 불가능한 곳이다. 선관위 본관과는 100여ｍ 떨어져 있다.

경찰 관계자는 "선관위 바깥쪽에 펜스가 둘러져 있어서 발화지점까지는 외부인이 들어올 수 없는 것으로 보인다"면서도 "CCTV 등을 통해 확인 작업을 계속해 나갈 것"이라고 했다.

경찰과 소방당국은 방화 가능성을 비롯한 모든 가능성을 열어두고 자세한 화재 경위를 조사하고 있다.

<연합>

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