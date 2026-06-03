[6·3 지선] 투표소에 용지 부족이라니…선관위 출신들 "있을 수 없는 일"

6·3 지방선거 중 서울 송파구와 강남구·광진구·동작구 등 일부 지역에서 벌어진 투표지 부족 사태를 두고 중앙선거관리위원회의 부실한 선거관리를 지적하는 목소리가 높아지고 있다.



선관위에서 30년가량 근무한 뒤 퇴직한 공무원 A씨는 3일 연합뉴스와 통화에서 "제가 있을 때는 그런 일이 있을 수 없었다"며 "있을 수 없는 이상한 일이 벌어진 것"이라고 성토했다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 대기하던 한 유권자가 마감시간 후 대기번호표를 들어 보이고 있다. 연합뉴스

A씨는 "사전투표율이 높을 경우 예산 절감 차원에서 유권자의 70%만 인쇄하는 경우가 있기는 하다"며 "그래도 100% 인쇄해두는 게 원칙이다. 유권자가 10만명이면 10만장 찍었어야 했다"고 강조했다.



중앙선관위 고위직을 맡았던 한 인사 역시 "예전부터 지방선거는 투표율이 떨어지는 만큼 투표용지를 100% 준비하지 않았던 관행이 있다"며 "그 관행이 이번 문제 원인이 된 것 같다"고 했다.



다만 "오후 6시 이전에 투표장에 도착한 경우라면 그 이후에도 투표가 가능하다"며 "투표권 행사를 못 하는 일은 없을 것"이라고 내다봤다.



이번 지방선거 출마자가 다수라 투표용지가 모자랐을 수 있다는 추측도 나왔다.



박종희 서울대학교 정치외교학과 교수는 "동일인 대조와 선거인 명부 관리가 초미의 관심사인 만큼 선관위 직원들이 투표용지 부족이라는 사태는 예측을 못 한 것 같다"며 관리 부족 문제로 진단했다.



박 교수는 "서울의 경우 교육감 후보가 압도적으로 많아서 많은 투표용지가 필요했을 것"이라며 "이를 정밀하게 계산하지 않아 용지 부족 사태가 일어난 것으로 보인다"고 말했다.



선관위가 부정선거에 대한 일각의 의심을 오히려 부추기는 듯한 모습을 보인다는 지적도 나왔다.



덕성여자대학교 정치외교학과 조진만 교수는 "100% 인쇄를 안 했다고 해도 왜 송파구를 위주로만 투표지가 부족한 것인지 이유를 모르겠다"며 "송파구보다 투표율이 높은 곳도 있는 것 아닌가"라고 지적했다.



조 교수는 "부정투표와 연관은 없을 것 같지만, 부정선거다, 뭐다 이야기가 나올 것"이라며 "선관위의 대처가 아쉽다"고 강조했다.

<연합>

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