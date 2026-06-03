[6·3 지선] 국힘 '참패' 출구조사에 정적…투표용지 부족엔 분노

국민의힘은 3일 오후 6시 지상파 방송 3사의 6·3 지방선거 출구조사 결과가 발표되자 무거운 정적에 빠졌다.
장동혁 상임선거대책위원장, 송언석 공동선거대책위원장 등 지도부는 투표 종료 시간을 앞두고 이날 여의도 당사 지하에 마련된 개표 상황실에 긴장된 표정으로 속속 모여들었다.
오후 6시 정각, 더불어민주당이 광역단체장 11곳의 우세를 점해 압승이 예상된다는 결과가 베일을 벗자마자 상황실은 침묵에 휩싸였다.
장 위원장은 입을 꾹 다문 채 말없이 TV 화면을 응시하다 오후 6시 40분께 상황실을 빠져나갔고, 송 위원장은 TV 광고가 나오자 "소리를 바꿔달라"고만 요청했다.
종로구 관철동에 마련된 오세훈 서울시장 후보 캠프도 민주당 정원오 후보가 앞선다는 결과가 TV 화면을 스쳐 지나가자 찬물을 끼얹은 듯 조용해졌다.
오 후보가 참석하지 않은 가운데 조은희 총괄선대위원장은 손으로 입을 틀어막았으며, 윤희숙·김재섭 공동선대위원장도 굳은 얼굴로 할 말을 잃은 표정이었다.
이어 서울 외 다른 지역들도 국민의힘의 참패가 예상된다는 조사 결과가 전해지자 캠프 곳곳에서 탄식이 터져 나왔다.
이날 오후 서울 일부 지역에서 투표용지 부족 사태가 발생한 것과 관련해선 격앙된 목소리도 표출됐다.
송 위원장은 출구조사 발표에 앞서 "너무한 것 아니냐. 투표도 안 끝났는데 발표해도 되느냐"며 볼멘소리를 했다.
그는 "이번 선거보다 지난 선거 때 투표율이 더 높았는데, 그때는 투표용지가 부족했다는 얘기가 없었다"며 "(중앙선거관리위원회가) 예산을 가져가서 썼을 것 아니냐"고 따졌다.
정점식 공동선대위원장 역시 "초유의 사태"라며 고개를 내저었다.
오세훈 캠프의 윤희숙 위원장은 근심 어린 얼굴로 "투표용지가 조금 남았다면 선관위가 얼른 가져와야 하는데…"라며 마른침을 삼켰다.
<연합>
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