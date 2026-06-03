과기부, 티빙 회원정보 유출 침해사고 조사 착수

과학기술정보통신부가 온라인 동영상 서비스(OTT) 티빙의 회원정보 유출 피해 조사를 착수한다고 3일 밝혔다.



과기정통부에 따르면 티빙은 지난 1일 침해사고를 신고했다.

티빙 로고. 티빙 홈페이지 캡처

이후 과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 티빙 측에 자료 보전을 요구했으며 사고 원인과 피해 규모에 대한 조사를 진행했다.



이에 침해사고 조사 심의위원회를 긴급 개최한 결과 이번 사고가 중대한 사고에 해당해 민관합동조사단 구성이 필요하다는 결론이 나왔다.



이에 과기정통부는 심의결과를 토대로 조사단을 구성하기로 결정했다.



조사단에는 과기정통부와 KISA 외에도 포렌식과 클라우드 서비스 등 민간 전문가가 포함됐다.



과기정통부는 스미싱과 같은 2차 피해가 발생하는 일을 방지하기 위해 보호나라 누리집에 대국민 보안공지를 진행했다.



공지에 따르면 피해보상, 피해사실 조회, 환불 등 키워드를 이용한 보이스피싱이나 악성앱 설치가 예상되는 만큼 사용자의 주의가 필요한 상황이다.

<연합>

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