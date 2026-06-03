젠슨 황, 4일 한국 온다… AI·로봇 ‘전방위 밀착’

Nvidia CEO Jensen Huang delivers a speech at the Marvell Keynote during the Computex 2026 exhibition in Taipei, Taiwan, Tuesday, June 2, 2026. (AP Photo/Chiang Ying-ying)/2026-06-02 18:13:15/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

인공지능(AI) 산업의 ‘황제’로 불리는 젠슨 황(사진) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4일 한국을 찾는다. 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 행사를 위해 방한한 지 7개월 만이다. 지난 1일 열린 대만 컴퓨텍스 행사에서 한국 기업과의 긴밀한 협력을 과시한 황 CEO는 5일 정도의 방한 기간에 국내 주요 그룹 총수를 잇달아 만나고 인기 예능 프로그램에도 출연하는 등 바쁜 일정을 소화할 예정이다.



3일 재계에 따르면 황 CEO는 대만 컴퓨텍스 일정을 마치고 4일 저녁 한국에 와 휴식을 취한 뒤 5일부터 본격적인 방한 일정에 들어간다. 특히 5일 저녁 예정된 기업 총수들과의 ‘삼겹살 회동’에 주목도가 높다. 지난해 방한 당시 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 함께 치맥(치킨+맥주)을 즐긴 ‘깐부 회동’으로 화제를 모았던 황 CEO가 이번에는 삼겹살을 회동 메뉴로 정한 것이다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석할 예정이다. 정의선 회장도 합류를 검토하는 것으로 알려졌다. 이재용 회장은 일정이 맞지 않아 함께하지 못한다.



황 CEO는 7일 김택진 엔씨 대표를 만난다. 두 사람은 과거 엔비디아가 게임용 그래픽카드를 팔던 시기부터 교류해온 사이로 알려졌다. 황 CEO가 주말 잠실야구장에서 열리는 프로야구 두산 베어스 경기에 시구자로 나설 수 있다는 얘기도 들린다.



8일에는 피지컬 AI 분야에서 엔비디아와 협업할 기업들을 방문하는 일정이 잡혀 있다. 황 CEO는 LG전자 여의도 사옥과 현대차 양재 사옥, 네이버 제2 사옥을 방문할 것으로 알려졌다. 이어 김성훈 업스테이지 대표를 포함한 국내 AI 스타트업 업계 관계자들과 회동한 뒤 서울대에서 학생들과 만남의 시간을 가질 예정이다. 방한 기간 중 ‘유퀴즈 온 더 블록’ 녹화도 예정돼 있다.



재계에선 이번 황 CEO의 행보를 두고 기대감이 상당하다. 지난해 ‘깐부 회동’ 이후 삼성전자와 현대차가 엔비디아와의 협력을 전방위적으로 늘린 덕분이다. 재계 관계자는 “황 CEO의 방문 소식만 들려도 주가가 급등할 정도로 관심이 폭발하는 상황”이라며 “기업 관계자 사이에선 트럼프 미국 대통령 방한 때보다 더 분위기가 뜨겁다는 말까지 나올 정도”라고 전했다.



반진욱·유지혜 기자 halfnuk@segye.com

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