對아프리카 외교 ‘자원·방산·공급망’ 강화

조현 외교부 장관이 한·아프리카 외교장관회의를 계기로 아프리카 17개국 외교장관과 잇달아 양자회담을 가졌다. 회담에서는 한국의 아프리카에 대한 개발협력에 그치지 않고 에너지, 방산, 해양안보, 공급망, 기업 진출 등 한국이 필요로 하는 경제안보와 맞물린 의제들이 함께 다뤄졌다는 점이 주목된다.

화기애애 조현 외교부 장관(뒷줄 가운데)이 한국이 처음 개최한 한·아프리카외교장관회의를 위해 방한한 아프리카연합(AU), 아프리카개발은행(ADB), 아프리카 질병통제예방센터(CDC) 수석대표들과 2일 서울 중구 롯데호텔에서 만나 이야기하고 있다. 외교부 제공

외교부는 조 장관이 1∼2일 이틀간 한국이 처음 개최한 한·아프리카 외교장관회의에서 가나·소말리아·탄자니아·튀니지·케냐·앙골라·르완다·베냉·알제리·상투메프린시페·보츠와나·나이지리아·말라위·감비아·토고·남수단·이집트 외교장관과 각각 양자회담했다고 2일 밝혔다. 외교부는 이 자리에서 경제·통상, 개발협력, 무역·투자, 기업 진출, 공급망 위기 대응 등을 논의했다고 설명했다.



자원·에너지 분야에서는 알제리, 앙골라가 눈에 띈다. 알제리는 한국의 제2위 나프타 공급국이자 제11위 원유 공급국으로 양측은 에너지와 국방·방산 협력을 논의했다.



앙골라와도 에너지·인프라 협력 확대가 거론됐다. 안보 분야에서는 해양안보와 방산 협력이 다뤄졌다. 가나, 소말리아와는 해양안보 협력을, 튀니지, 베냉과는 국방·방산 협력을 논의했다. 이집트와는 전략대화를 열고 정치·경제·방산·문화 협력 확대와 중동 정세를 함께 다뤘다.



한국 기업의 아프리카 진출 확대도 주요 의제였다. 나이지리아는 한국의 핵심 경제협력국으로 한국 기업의 진출이 늘어날 수 있도록 양국 간 제도적 협력을 강화하자고 제안했다. 탄자니아와 보츠와나도 각각 한국 기업의 투자와 프로젝트 참여 확대를 희망했다.



기존 개발협력 의제도 논의됐다. 말라위와는 농업·보건·교육 협력이, 감비아와는 식량안보와 청년·공공부문 역량 강화가 논의됐다. 토고와는 쌀 생산성 향상과 보건·직업훈련 협력이, 남수단과는 평화·재건 협력이 다뤄졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지