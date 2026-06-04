北, 주한미군 사령관 ‘韓은 단검’ 발언 직격

북한이 제이비어 브런슨 주한미군 사령관의 ‘한국은 중국 입장에서 단검’ 발언에 대해 “한국을 지정학적 도구로 써먹으려는 전략적 시각”이라고 비판했다.

조선중앙통신은 3일 국제문제평론가 김명철이 3일 발표한 “‘아시아 심장부의 단검’ 발언은 미국의 패권 추구와 냉전식 사고방식의 집약적 발현이다”라는 제목의 글을 보도했다.

제이비어 브런슨 주한미군 사령관. AP연합뉴스

김명철은 “일개인의 즉흥적인 주장이 아니라 대중국 억제를 노린 지역전략실현에서 한국을 중요한 지정학적 도구로 써먹으려는 역대 미행정부들의 전략적 시각을 그대로 반영한 것”이라고 논평했다.

최근 브런슨 사령관은 미국 육군 전쟁대학이 주관한 팟캐스트에 출연해 “중국이 중국 동부 해안에서 바라볼 때, 눈에 들어오는 건 아시아의 중심에 있는 비수라 할 한국, 그리고 일종의 방패이자, 그들이 남중국해 너머로 나아가려 하는 야심을 가질 때 방어벽 같은 일본이 있다”고 말했다. 이 발언은 미국 입장에서 한국이 갖는 대중국 견제 차원에서의 전략적 가치에 대한 인식을 드러낸 것으로 해석됐다.

김명철은 한·미 군사 협력 사례를 열거하며 “지역에서 미군의 ‘전략적 유연성’을 보장하는 한편 한국을 대중국 억제에 유용하게 써먹으려는 기도와 직결됐다”고 주장했다. 그러면서 “미국의 기도는 기필코 주변대국들의 안전상 우려를 유발하고, 그를 상쇄하기 위한 협력 강화를 추동하게 될 것”이라고 목소리를 높였다.

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