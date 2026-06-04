찜닭·하회마을… 日 전파 탄 안동의 맛과 멋

최근 경북 안동에서 한·일 정상회담이 열린 가운데 안동의 전통문화와 미식을 담은 프리미엄 관광상품이 일본 방송을 통해 현지에 소개됐다.



안동시는 일본 대형 여행사 한큐교통사와 주요 방송사 아사히TV가 공동 제작한 여행 프로그램 ‘어른들의 플래티넘 여행 인(in) 한국’의 안동 촬영을 지원했다고 3일 밝혔다.



이 프로그램은 관광명소와 숙박, 미식을 소개하는 여행 콘셉트의 방송으로 안동편은 5월31일 전파를 타고 일본에 소개됐다. 일본 유명 배우 마쓰시타 유키와 사카이 마키가 출연해 유네스코 세계유산 하회마을을 둘러보고 안동찜닭과 안동간고등어를 직접 맛보며 안동 고유의 맛과 멋을 전했다.



방송 중 출연자가 방문한 여행 코스를 실시간 관광상품으로 연계해 노출하는 미디어 커머스 방식으로 진행돼 관광객 유치 효과를 높였다. 한큐교통사는 방송에 맞춰 이미 프리미엄 관광상품을 출시했다. 8월부터 일본 관광객의 안동 방문이 본격적으로 이어질 것으로 시는 기대하고 있다.

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