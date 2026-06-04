[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 4일 (목요일) 63년생 장대가 있으니 높은 곳으로 갈 수 있다

96년생: 급한 일로 중요한 약속이 취소된다. 84년생: 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라. 72년생: 솔선수범하는 자세로 맡은 일에 충실하라. 60년생: 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다. 48년생: 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라. 36년생: 부모에게 자식이란 기쁨 아니면 슬픔이다.

97년생: 여기저기 흩어져서 개성을 발휘하면 성공한다. 85년생: 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상이다. 73년생: 임기응변에 능하면 위기를 기회로 삼는다. 61년생: 일에 구준성과 인내력이 요구되는 일진이다. 49년생: 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라. 37년생: 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다.

98년생: 내면적인 파동이 일어날 가능성이 다분하다. 86년생: 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 74년생: 여성은 조신한 모습으로 다가서라. 62년생: 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라. 50년생: 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 38년생: 아닌 것을 맞다고 우기지 마라.

99년생: 인체에 무해하다고 남용하는 행위는 삼가라. 87년생: 우연한 일로 기대하지 않은 재물을 얻는다. 75년생: 상황판단을 잘해야 위기에 몰리지 않는다. 63년생: 장대가 있으니 높은 곳으로 갈 수있다. 51년생: 고집을 피우면 사람들이 내 곁을 떠난다. 38년생: 하나를 잃으면 하나가 빈자리를 메운다.

00년생: 성과 좋아 주변 사람들의 신임을 얻는다. 88년생: 무에서 유를 창조한다는 심정으로 하라. 76년생: 일을 맡기고 싶지만 성실성이 문제다. 64년생: 채무 관계는 깨끗이 해 놓아야 한다. 52년생: 역전의 묘미도 좋지만 현실적으로 어렵다. 40년생: 소중한 것이 둘이라면 갈수록 힘들어진다. 28년생: 가정이 바로서야 하는 일도 순탄하다

01년생: 오늘은 생각지 못한 금전적 손해가 있다. 89년생: 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 77년생: 감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라. 65년생: 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라. 53년생: 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다. 41년생: 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라. 29년생: 일의 결과가 서서히 나타난다.

02년생: 지인과 화합하고 인정이 넘친다. 90년생: 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라. 78년생: 슬픔을 닦아주는 사람 평생의 은인이다. 66년생: 한 분야에서 연구한 것들이 모든 분야에 확대. 54년생: 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다. 42년생: 시간이 지날수록 그에 대한 보상이 온다. 30년생: 옳고 그른가를 판단하다가 착오를 불러일으킨다.

03년생: 현재 계획사는 충분한 생각 후에 결정하라. 91년생: 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다. 79년생: 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다. 67년생: 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다. 55년생: 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다. 43년생: 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다. 31년생: 손에 쥐면 그만인데 수월하지가 않다.

04년생: 멀리생각하고 대범하게 생각하라. 92년생: 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 80년생: 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 68년생: 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다. 56년생: 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다. 44년생: 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다. 32년생: 생각이 짧다는 것이 모자란다는 의미는 아니다.

05년생: 목표를 정하고 움직이며 밀고나가라. 93년생: 일은 많고 사람이 부족하니 괴롭다. 81년생: 기다리지 말고 상대방을 끌어당겨라. 69년생: 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다. 57년생: 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라. 45년생: 질환에 시달리기 쉬우니 건강에 조심하라. 33년생: 난간에서 밑을 내려다보는 행위는 삼가라.

06년생: 적극적으로 활동적이어야 이롭다. 94년생: 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다. 82년생: 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 70년생: 어려운 일에 매달리니 마음의 상처가 깊다. 58년생: 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다. 46년생: 문서상의 하자가 발생할 수 있다. 34년생: 어려운 일도 쉽게 풀리니 걱정 마라.

95년생: 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다. 83년생: 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다. 71년생: 노력한 일의 결과가 신통치 않다. 59년생: 직감보다는 정확한 정보를 입수하라. 47년생: 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다. 35년생: 오랜 시간 버티는 것이 어려운 일이다.

백운철학원

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