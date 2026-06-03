[6·3 지선] 부정선거 지적한다며 재투표 시도…전국 112 신고 312건

(서울=연합뉴스) 이진욱 기자 = 6·3지방선거일인 3일 서울 동작구 본동초등학교에 마련된 노량진1동 제6투표소 앞에서 출구 조사원이 출구조사를 하고 있다. 2026.6.3 cityboy@yna.co.kr

6·3 지방선거 본 투표일인 3일 투표소 내 소란 등 사건사고 신고가 이어지고 있다.



경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 3시까지 전국에서 접수된 선거 관련 112 신고는 총 312건으로 집계됐다.



유형별로는 투표 방해·소란이 53건으로 가장 많았으며 교통 불편 14건, 폭행 3건 등이었다.



오인 신고를 포함한 기타 신고는 242건으로 집계됐다.



서울 지역에선 96건이 접수됐다.



낮 12시 18분께 서울 영등포구 한 투표소에선 한 시민이 부정선거를 지적하겠다며 투표 완료 후 재투표를 시도한 뒤 고성으로 항의했다.



비슷한 시각 동작구에선 한 60대 남성이 신분증 확인 과정에서 짜증을 내며 소란을 피웠다는 신고가 접수됐다.



강동구 한 투표소에선 70대 여성이 선거인 명부에 이미 서명이 돼 있다며 소란을 피웠다.



확인 결과 선거관리인의 착오로 다른 사람이 이 여성의 선거인 명부에 서명한 것으로 드러났다. 투표소에선 이 같은 사유를 적시하고 투표를 이어갔다.



경찰은 신고 내용의 사실관계를 확인하고 관련 법 위반 여부를 검토할 방침이다.



중앙선거관리위원회에 따르면 오후 3시 기준 투표율은 51.9%를 기록했다.



직전인 제8회 지방선거의 최종 투표율(50.9%)을 이미 넘어섰으며 시간대별 투표율을 집계하기 시작한 1998년 제2회 지방선거 이후 동시간대 최고 투표율이다.

<연합>

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