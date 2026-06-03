지방선거 투표율 오후 4시 현재 54.7%…4년 전보다 9.3%p↑

중앙선거관리위원회는 3일 오후 4시 현재 제9회 전국동시지방선거 투표율이 54.7%로 집계됐다고 밝혔다.

투표는 이날 오전 6시 전국 투표소에서 일제히 시작됐으며 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 2천442만8천42명이 투표를 마쳤다.

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 강남구 강남구청에 마련된 삼성2동 제5투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄을 서고 있다. 뉴스1

여기에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영됐다.

이는 제8회 지방선거 최종투표율인 50.9%보다 3.8%포인트(p) 높은 수치이며, 동시간대 투표율(45.4%) 기준으로는 9.3%p 높다.

제7회 지방선거와 동시간대 투표율(53.2%)을 비교해도 1.5%p 웃도는 투표율을 기록했다.

추세대로면 이번 지방선거 최종 투표율은 제7회 지방선거(60.2%)보다는 높고, 지난 2024년 제22대 총선(67.0%)보다는 낮을 것으로 보인다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(61.9%)이고 강원(59.7%), 전북·경남(58.3%), 대구·울산(56.7%) 등이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 49.5%를 기록한 광주이며 이어 제주(51.7%), 경기(51.9%), 인천(52.0%) 등 순이었다.

서울 지역 투표율은 56.0%로 전국 평균보다 높았다.

이날 선거는 오후 6시까지 진행되며, 유권자들은 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에 가서 투표하면 된다.

중앙선관위가 공식 발표하는 시간대별 투표율은 256개 구·시·군 선관위에서 취합된 투표 현황을 기준으로 한다.

<연합>

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