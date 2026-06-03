BTS부터 첫 투표 아이돌까지…스타들도 한 표 행사

제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재·보궐선거가 치러지는 3일 스타들도 투표소에서 한 표를 행사했다. 이들은 소셜미디어를 통해 투표 인증샷을 올리며 시민들의 투표를 독려했다.

그룹 방탄소년단(BTS) 진은 이날 서울 용산구 한남동 제3투표소에서 투표했다. 전 세계 34개 도시를 도는 월드투어 '아리랑' 라스베이거스 공연을 마치고 잠시 귀국한 뒤 투표소를 찾은 것으로 알려졌다.

장영란. 인스타그램 캡처

방송인 장영란은 손등에 찍힌 투표 도장 사진과 함께 "바쁘시더라도 꼭 투표하세요"라고 했다. 배우 소유진도 투표소 사진을 올리며 "투표 완료"라고 전했다.

배우 윤종훈은 투표소 앞에서 촬영한 사진과 함께 "모두 투표하시죠"라고 적었다. 배우 진태현·박시은 부부는 새벽 러닝을 마친 뒤 운동복 차림으로 투표소를 찾은 인증사진을 공개했다.

윤종훈. 인스타그램 캡처

가수 바다도 투표소 앞에서 촬영한 사진을 공개하며 "모두의 목소리가 모여 더 좋은 내일이 되길 바라며, 남은 하루도 행복하게 보내자"고 했다.

방송인 에바 포피엘은 한국 국적 취득 후 처음으로 투표에 참여했다. 그는 "한국 온 지 21년 만에 한국인이 돼서 첫 투표 완료"라는 글과 함께 인증 사진을 공개했다.

자녀와 함께 투표소를 찾은 스타들도 있었다.

장성규. 인스타그램 캡처

방송인 장성규는 아들과 처음으로 투표소에 동행했다며 "당선될 분들 우리 어린이들 잘 부탁합니다"라는 글을 올렸다. 뮤지컬 배우 김소현·손준호 부부는 아들 주안군과 함께 찍은 투표소 사진을 공개했다.

생애 첫 투표에 나선 아이돌의 투표 인증도 이어졌다. 그룹 오드유스는 일본인 멤버를 제외한 전원이 함께 투표에 참여했다. 2007년생으로 첫 투표권을 행사한 멤버 카니는 "어른이 되고 대한민국 국민으로서 첫 투표를 했다. 뿌듯한 기분"이라고 했다.

코르티스 주훈과 마틴. 위버스 캡처

앞서 그룹 코르티스의 마틴과 주훈, 그룹 이프아이의 원화연·태린·라희·카시아도 사전투표 인증사진을 공개한 바 있다. 2008년생으로 처음 투표권을 얻은 마틴과 주훈은 사전투표 확인증을 든 사진과 함께 "우리도 성인이지 이제"라는 소감을 남겼다.

<뉴시스>

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