6·3 지방선거, 오늘 오후 6시 지상파 3사 출구조사 발표

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 강남구 강남구청에 마련된 삼성2동 제5투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄을 서고 있다. 뉴스1

제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재·보궐선거가 치러지는 3일 지상파 방송 3사의 공동 출구조사 결과가 투표 마감 시각인 오후 6시에 나온다.

방송사공동예측조사위원회(KEP)는 이날 전국 총 595개 투표소에서 출구조사를 진행하고 있다. KEP는 KBS·MBC·SBS등 지상파 방송3사와 한국방송협회로 구성됐다.

이번 출구조사 대상은 16개 시도 광역단체장과 교육감 선거다. 또 국회의원 재·보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북갑 등도 포함했다.

이날 오후 6시에 공개되는 KEP의 출구조사 결과는 투표소 현장 조사뿐 아니라 수만 명 규모의 전화조사 결과까지 함께 반영된다.

KEP는 출구조사와 함께 사전투표자 2만8500명을 대상으로 전화조사도 진행한다. 공직선거법상 사전투표 기간에는 출구조사를 할 수 없다는 점을 고려해 당선자 예측 정확도를 높이기 위한 것이다.

개표는 투표 종료 직후인 오후 6시 20분쯤부터 시작되며 이르면 4일 0시쯤부터 당선자 윤곽이 드러날 전망이다.

후보 간 득표수 차이가 크게 나는 지역의 경우 4일 자정, 박빙 승부로 득표수 차이가 적은 지역은 4일 오전 3∼4시쯤 당락이 결정될 전망이다.

구·시·군 선관위별로 차이는 있지만 첫 개표 결과는 이날 오후 7시 30분 전후 공개될 것으로 예상된다.

국회의원 재보궐선거 결과도 이르면 이날 자정을 넘겨 후보자들의 당락 윤곽이 드러날 것으로 보인다. 재보선 접전지의 경우 4일 오전 3∼4시쯤 결과가 나올 전망이다.

재보궐선거는 부산 북갑, 대구 달성, 인천 연수갑, 인천 계양을, 광주 광산을, 울산 남갑, 경기 평택을, 경기 안산갑, 경기 하남갑, 충남 공주·부여·청양, 충남 아산을, 전북 군산·김제·부안갑 , 전북 군산·김제·부안을, 제주 서귀포 등 총 14곳에서 열린다.

한편 오후 3시 기준 투표율은 51.9%로 집계됐다.

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