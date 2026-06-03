李대통령, 야권 ‘선거 개입’ 비판에 “도둑도 도둑질 나쁘다 말에 겉으로 표시 안해”

이재명 대통령. 뉴스1

이재명 대통령은 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 당일인 3일 소셜미디어(SNS)에 게재한 투표 독려 메시지가 선거개입이란 국민의힘 비판에 대해 “도둑조차도 도둑질은 나쁘다는 말에 속으로 화가 날 지언정 겉으로 표시하지는 않는다”고 일축했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구 트위터)를 통해 “자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다”며 이같이 밝혔다.

앞서 장동혁 상임선거대책위원장은 이날 페이스북에 이 대통령이 ‘최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나’라는 글을 게시한 것을 두고 “선거 당일에도 저질 편 가르기와 선거 개입을 하고 있다”고 비판했다.

이 대통령은 “‘유능하고 충직한 일꾼을 뽑자. 반드시 투표하자. 정치를 포기한 결과는 가장 저질스런 인간에게 지배당하는 것’이라는 말은 특정한 후보나 진영을 유리하게 하는 선거운동일 수 없다”며 “‘착하게 살아야 한다’는 충고가 편가르기나 누군가를 음해하는 것일 수 없는 것과 마찬가지”라고 반박했다.

이어 “민주주의의 기본원리와 선거참여를 강조하는 말이 선거운동이나 정치중립 의무 위반이라 생각하는 사람이 있다면 어머니나 유초등 선생님에게 스스로의 도덕적 민주적 판단 기준이 온당한 지 의논해 볼 필요가 있다”고 지적했다.

그러면서 “민주공화국에서 정치적 판단의 기준은 상식과 국민이어야 하고, 정치는 누군가를 욕하며 우연한 실패의 반사이익을 노리는 것이 아니라 잘하기 경쟁이어야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 “이런 점에서 ‘많은 국민이 투표했으면’ 하는 이명박 전 대통령의 말이나 ‘반드시 투표에 참여해 달라’는 박근혜 전 대통령의 말에 대해 아무도 반론하지 않는다”며 “맞는 말이기 때문”이라고 말했다.

사진=이재명 대통령 엑스 화면 갈무리

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