말산업 기업 해외 진출 ‘수출길’ 연다…한국마사회-KOTRA, 시장조사 전액 지원

국내 말산업 민간기업들의 해외 시장 진출을 돕기 위한 공공 지원 프로그램이 가동된다.

한국마사회(회장 우희종)는 12일까지 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 협력해 ‘2026 KOTRA 협업 말산업 분야 민간기업 해외진출 지원사업’ 참여 기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

한국마사회 본관 사옥 전경. 한국마사회 제공

이번 사업은 자체 해외 네트워크 구축이나 시장조사에 어려움을 겪는 중소·중견 말산업 기업을 대상으로, 수출 기반 마련을 지원하기 위해 마련됐다.

선정 기업에는 KOTRA의 ‘수출24 글로벌대행(해외시장조사) 서비스’를 기업당 최대 100만원(VAT 포함) 한도 내에서 자부담 없이 전액 무료로 제공한다.

지원 범위는 ▲잠재 바이어 발굴 지원 ▲취급 기업 정보 조사 ▲항목별 시장 분석 ▲바이어 실태 조사 등 총 16개 세부 무역·조사 프로그램으로 구성돼, 실제 수출 계약 체결까지 이어질 수 있도록 실무 중심으로 운영된다.

특히 올해는 정부의 ‘글로벌 사우스’ 중심 수출 다변화 기조에 맞춰 16개 해외 무역관 지정 지역을 중심으로 진출을 시도하거나 관련 서비스를 신청하는 기업을 적극 유도할 계획이다.

지원 대상은 국내에 사업장을 둔 말산업 관련 중소·중견 민간기업이다. 참여를 원하는 기업은 한국마사회 홈페이지를 통해 신청 서류를 이메일로 제출하면 된다.

최종 지원 기업은 자격 요건 검토와 평가 기준에 따른 서류 심사를 거쳐 이달 중순 개별 통보될 예정이다.

한국마사회 관계자는 “KOTRA와의 협업을 통해 국내 말산업 기업들이 비용 부담 없이 현지 무역관의 전문 시장조사 서비스를 활용할 수 있는 기회”라면서 “글로벌 사우스를 포함한 신흥시장 진출에 관심 있는 기업들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.

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