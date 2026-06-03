"투표용지에 내 지지 후보 왜 없어" 선거사무원 때린 60대

제9회 전국동시지방선거 본투표가 진행 중인 3일 오후까지 경기남부지역 곳곳 투표소에서 소란 등 사건·사고가 잇따르고 있다.

본투표가 시작된 이날 오전 6시부터 오후 2시까지 경기남부경찰청에는 모두 36건(투표소 내 소란 20건·부정투표 의심 5건·투표지 촬영 및 훼손 1건·기타 10건) 112 신고가 접수됐다.

사례를 살펴보면 이날 낮 12시42분께 김포시 고촌읍 소재 한 투표소에서 60대 여성이 투표사무원을 폭행하는 사건이 발생했다.

A씨는 "자신이 지지하는 후보가 투표 용지에 없다"며 소란을 피우다가 자신을 제지하는 투표사무원을 때린 것으로 전해졌다. "선거방해를 하는 여성이 있다"는 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 공직선거법 위반 혐의로 현행범 체포했다.

또 오전 9시15분께는 수원시 팔달구 매교동 한 투표소에서 투표사무원이 유권자 B(80대)씨에게 "특정 후보자를 찍어라"라고 말했다는 신고가 접수돼 경찰이 공직선거법 위반 혐의 등 자세한 사건 경위를 확인 중이다.

오전 8시32분께는 하남시 감일동 소재 한 투표소에서는 "투표용지를 잘못받았다"는 유권자의 항의가 발생해 경찰이 출동했다. 당시 투표소에서는 투표 용지를 4장과 3장으로 나눠 모두 7장을 배부했는데, C씨는 6장만 받았다고 주장한 것으로 전해졌다. 이 사안에 대해 선관위가 자세한 경위를 조사하고 있다.

경기남부지역 투표소는 2397곳이다. 경찰은 기동대 10개 등 750여명 경찰을 지역 경찰서별로 분산 배치해 우발 상황에 대비하고 있다. 아울러 지역경찰 4800여명을 투입해 투표소별 2시간마다 연계 순찰도 벌이고 있다.

이날 투표는 오전 6시부터 오후 6시까지 본인의 주민등록지 기준 지정된 투표소에서 할 수 있다. 투표소 위치는 각 가정에 발송된 투표 안내문을 확인하거나 중앙선관위 홈페이지 또는 포털사이트에서 확인하면 된다.

투표 시에는 본인을 확인할 수 있는 주민등록증이나 운전면허증, 여권 등 신분증을 꼭 지참해야 한다. 모바일신분증은 앱을 통해 사용할 수 있으며 캡처한 화면은 사용할 수 없다.

이번 지방선거에서는 ▲경기도지사 ▲경기도교육감 ▲시장·군수 ▲지역구 광역의원(경기도의회 의원) ▲비례대표 광역의원(경기도의회 의원) ▲지역구 기초의원(시군의원) ▲비례대표 기초의원(시군의원) 등을 선출한다. 재보궐선거가 치러지는 평택시을, 안산시갑, 하남시갑에서는 국회의원도 함께 뽑는다.

<뉴시스>

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