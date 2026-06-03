[6·3 지선] 경기 투표소 유권자 발길…오후 2시 투표율 46%

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 경기지역 투표소에는 이른 아침부터 소중한 한표를 행사하려는 유권자 발길이 이어졌다.



이날 오전 7시 30분께 수원시 권선구 곡선동 제2투표소가 마련된 곡반초등학교에는 고령의 노인부터 40대 부부, 30대 청년까지 다양한 연령대의 유권자들이 찾았다.

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 본투표 날인 3일 경기 성남시 중원구 성남종합운동장 실내씨름장에 마련된 성남동제2투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다.

이들은 투표 사무원의 안내에 따라 투표용지를 받은 뒤 기표소로 향했다.



생애 첫 투표권을 행사했다는 박모(21) 씨는 "투표권을 갖고 나서 처음 하는 지방선거라 기대되고 떨린다"며 "투표용지가 여러 장이라 좀 헷갈렸지만, 미리 생각해둔 후보에게 제대로 잘 찍었다"고 소감을 전했다.



투표소 밖에서는 점 복(卜)자 모양의 기표구 문양을 손목에 찍은 가족 단위 유권자들이 기념사진을 촬영하기도 했다.



대단지 아파트가 밀집한 수원시 영통구 망포2동 제3·4 투표소가 설치된 망포초등학교와 제6투표소가 설치된 글빛초등학교도 유권자들로 붐볐다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 경기 광명시 소하동 상상초월돼지갈비 식당에 마련된 소하2동 제4투표소를 찾은 유권자들이 소중한 한표를 행사하고 있다.

투표가 시작된 오전 6시부터 '오픈런'을 하는 유권자들이 하나둘 생기더니 30여분 만에 대기 줄이 형성됐다.



횡단보도를 건너며 이웃에게 투표소 대기 상황을 묻거나, 부부가 잠옷 차림의 아이를 안고 투표소로 가는 모습도 눈에 띄었다.



망포초등학교의 경우 2개의 투표소가 한 공간에 마련된 데다 같은 아파트 단지라고 하더라도 동별로 지정 투표소가 나뉘다 보니 자신의 투표소를 확인하는 과정에서 일부 유권자가 혼선을 빚기도 했다.



투표를 마친 한 시민은 "누가 지역을 위한 좋은 사람인지 깊이 고민했다"며 "아침 일찍 소중한 권리를 행사해 뿌듯하다"고 말했다.



같은 시간 의왕시 고천동 제4투표소가 있는 의왕푸른초등학교는 차분한 분위기 속에서 투표가 진행됐다.



투표소에 들어가기 전 스마트폰으로 후보자 이력과 공약을 찾아보며 막판까지 고민하는 유권자도 보였다.



어린 자녀 손을 잡고 투표하러 온 직장인 안모(36) 씨는 "집에 신생아가 있어서 아내의 육아 부담을 조금이나마 덜어주기 위해 자녀와 함께 투표하러 왔다"며 웃었다.



직장인 한모(39) 씨는 "아내가 집에서 아이들을 돌보고 있는 동안 미리 투표를 마치기 위해 일찌감치 나왔다"며 "우리 지역을 책임지고 더 좋은 방향으로 발전시킬 수 있는 후보가 누구일지 고민하며 한 표를 던졌다"고 말했다.



국가유공자와 그 가족, 그리고 귀화자들도 국민의 권리를 행사했다.



국가유공자 영구임대아파트 단지인 보훈복지타운이 위치한 수원시 장안구 조원1동 제5투표소에는 지팡이를 짚거나 전동휠체어를 탄 어르신이 끊임없이 찾아와 투표했다.



70대 여성 이모 씨는 "살면서 한 번도 투표를 거른 적 없다"며 "오늘도 우리나라를 잘 이끌어 갈 것이라고 생각한 후보에게 투표했다"고 말했다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 경기 광명시 소하동 상상초월돼지갈비 식당에 마련된 소하2동 제4투표소를 찾은 유권자들이 소중한 한표를 행사하고 있다.

파키스탄에서 2001년 입국해 귀화한지 10년이 된 김하준 안산소방서 다문화전문 의용소방대장(45)은 출근 전 투표를 마쳤다.



김 씨는 "대한민국 사람으로서 주어진 권리를 행사하는 게 당연한 의무라고 생각해 기쁜 마음으로 투표했다"며 "제가 사는 안산의 경우 외국인이 많은 지역이어서 다문화 발전에 대한 비전을 제시한 후보를 골랐다"고 전했다.



한편 중앙선거관리위원회에 따르면 경기지역 투표율은 오후 2시 기준 46%를 기록하고 있다. 이는 전국 평균인 48.9%보다는 2.9%포인트 낮은 수치다.



지난달 29~30일 진행된 사전투표 투표율(전국 23.51%)은 오후 1시부터 투표율 수치에 새로 반영됐다.



본 투표는 이날 오후 6시까지이다. 유권자는 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에서 투표하면 된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지