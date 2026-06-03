[6·3 지선] BTS도, 생애 첫 투표 아이돌도 "소중한 한표 행사"

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 스타들도 투표소에서 한 표를 행사하고 시민들의 투표를 독려했다.



전 세계 34개 도시를 도는 월드 투어 '아리랑'(ARIRANG)의 라스베이거스 공연을 마치고 잠시 귀국한 그룹 방탄소년단(BTS)의 진은 이날 용산구 한남동 제3투표소를 찾아 밝은 미소로 소중한 한 표를 행사했다.

오드유스 사회관계망서비스(SNS).

방송인 장영란은 투표 도장이 찍힌 손등 사진과 함께 "바쁘시더라도 꼭 투표하세요"라고 독려했다.



배우 소유진도 투표소 전경 사진을 올리고 "투표 완료"라며 삼 남매와 함께하는 바쁜 일정 속 투표를 마쳤다고 전했다.



KBS 1TV 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'에 출연 중인 배우 윤종훈은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 투표소 앞에서 촬영한 사진을 올리며 "모두 투표하시죠"라고 남겼다.

김소현 인스타그램 캡처.

자녀들과 투표소에 동행해 한 표의 의미를 되새긴 스타들도 눈길을 끌었다.



뮤지컬 배우 김소현·손준호 부부는 아들 주안 군과 투표소에서 찍은 가족사진을 공개하며 "소중한 한 표 알려주기"라고 의미를 전했다.



방송인 장성규 역시 손등에 투표 도장이 찍힌 '인증샷'을 올리며 "아들과 투표소 첫 동행. 당선될 분들 우리 어린이들 잘 부탁합니다"라고 말했다.

진태현 인스타그램 캡처.

배우 진태현·박시은 부부 역시 새벽 러닝 훈련을 마치고 운동복 차림으로 투표소를 찾은 인증사진을 공개했다.



그룹 오드유스는 일본인을 제외한 멤버 전원이 단체로 투표에 나서 "소중한 한 표를 행사해 보세요"라고 투표를 독려했다.



2007년생으로 생애 첫 투표에 나선 멤버 카니는 "어른이 되고 대한민국 국민으로서 첫 투표를 했다. 뿌듯한 기분"이라고 설렘을 전했다.



또 다른 멤버 써머는 "자랑스러운 대한민국의 국민으로서 소중한 한 표 행사하고 왔다"고 말했다.

코르티스 위버스 캡처.

앞서 그룹 코르티스의 마틴과 주훈, 그룹 이프아이의 원화연·태린· 라희·카시아는 사전투표에 참여해 투표 인증사진을 공개했다. 2008년생으로 첫 투표권을 얻은 마틴과 주훈은 위버스에 사전투표 확인증을 든 사진과 함께 "우리도 성인이지 이제"라고 소감을 남겼다.

<연합>

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