“흉기에 찔렸다” 외침에도 가해자로 몰린 英 청년… 수갑 찬 채 사망

영국에서 백인 청년이 시크교도로부터 흉기 공격을 당하고도 경찰의 수갑을 찬 채 사망한 사건이 수면 위로 드러나면서 영국 내 논쟁이 커지고 있다.

2일(현지시간) 영국 BBC 방송 등에 따르면 지난해 12월 백인 학생 헨리 노왁(당시 18세)는 가해자 빅크럼 디그와(23)에게 흉기에 찔렸으나, 경찰은 노왁을 가해자로 보고 수갑을 채웠다. 디그와는 자신이 공격한 뒤 현장 경찰에게 인종차별성 공격을 당했다고 주장했다.

헨리 노왁이 “구급차를 불러 달라”, “칼에 찔렸다”고 말하지만 경찰이 “어디에 찔렸나, 아닌 것 같다”고 말하며 제압하는 모습. 영국 BBC 방송 캡처.

경찰 보디캠 영상을 보면 노박은 바닥에 누운 채로 “흉기에 찔렸다”고 말했지만, 경찰은 “어디에 찔렸냐”며 “아닌 것 같은데”라고 답한다. 노박이 고통스러운 듯 “숨을 못 쉬겠다”고 말하지만 경관은 노박에게 수갑을 채운다.

노왁은 그 직후 사망했다. 경찰은 수갑을 풀고 심폐소생술(CPR)을 했으나, 숨은 돌아오지 않았다. 전날 사우스햄프턴 형사 법원은 디그와에게 최소 복역 기간 21년의 무기징역을 선고했다.

헨리 노왁에 수갑을 채우는 모습. 영국 BBC 방송 캡처.

사진=영국 BBC 방송 캡처

최근 해당 보디캠 영상이 공개되면서 영국 사회와 정치권에서는 논란이 커지고 있다. 이날 수백 명의 시위대가 사우샘프턴 경찰서 앞에 모여 경찰을 규탄하고, 일부 시위대는 경찰을 향해 쓰레기를 던지며 충돌했다. 이들은 “인종차별주의 경찰은 거리에서 사라져라“ 등의 플래카드를 들고 있었다. 우익 성향 영국개혁당의 나이절 패라지 대표는 ‘백인 역차별’ 사례라고 주장했다. 그는 노왁이 ‘숨을 쉴 수 없다’고 한 점을 들어 미국의 조지 플로이드 사망 사건을 언급하고 “그때의 반응, 경찰이 어떻게 행동했는지를 기억하라”고 말했다.

사건이 ‘이민자 혐오’로 흐르는 상황을 경계하는 목소리도 나온다. 노왁의 아버지 마크 노왁은 경찰이 아들에게 “비인간적이고 모욕적으로 처우했다”며 규탄하면서도 “우리는 아들의 죽음이 더 이상의 분열, 증오, 긴장을 조장하는 데 이용되기를 원하지 않는다”고 강조했다.

키어 스타머 영국 총리는 보디캠 영상에 대해 “끔찍하다”며 “인종차별 혐의가 이번 사건의 의사 결정에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 의문이 크다”고 밝혔다. 다만 그는 “패라지가 이 사건을 이용해 분열을 조장하려는 것은 완전히 잘못된 행동”이라며 “정치인으로서, 인간으로서 우리는 그들의 입장에서 생각해야 한다”고 말했다.

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