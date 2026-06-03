강원소방 선제 대응 통했다…봄철 화재 인명피해 27.8% 감소

올해 강원도에서 발생한 화재로 인한 인명피해가 전년도에 비해 크게 줄어든 것으로 나타났다. 강원소방본부의 선제적인 예방활동이 빛을 발했다는 평가다.

강원도소방본부는 지난 3월 1일부터 지난달 31일까지 추진한 '2026년 봄철 화재예방안전대책' 추진 결과, 지난해 같은 기간(36명)에 비해 인명피해가 27.8% 줄어든 26명을 기록했다고 3일 밝혔다.

사진=강원소방본부 제공

올해 봄은 건조한 날씨와 강풍 영향으로 화재 위험이 높았다. 이 때문에 노상 매점이나 포장마차 등 기타서비스시설에서 발생한 화재는 지난해보다 5.6% 증가했다. 강원소방은 그럼에도 도민들의 적극적인 화재예방 협조와 관련된 기관과 협업으로 인명 피해를 줄일 수 있었다고 설명한다.

강원소방은 그간 봄철 기간 화재안전조사와 대형 공사장∙위험물시설 등 화재취약시설 집중 점검, 주택용소방시설 등 안전용품 보급 등 맞춤형 예방대책을 추진하며 화재로 인한 인명피해 저감에 힘썼다.

특별관리시설물 대표자 간담회와 현장점검 등 선제적 예방활동을 통해 대형화재 예방에도 주력했다.

강원소방은 이번 분석 결과를 바탕으로 여름철 자연재난과 화재 위험요인을 재점검하고, 계절별 특성에 맞는 맞춤형 안전대책을 지속 추진할 계획이다.

오승훈 강원소방본부장은 “도민들의 적극적인 관심과 참여로 인명피해 감소와 대형화재 예방이라는 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 예방 중심의 소방안전정책을 지속 추진해 도민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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