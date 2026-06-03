기아, 미국 현대차그룹 공장서 스포티지 하이브리드 생산 시작

기아는 2일(현지시간) HMGMA에서 스포츠유틸리티차(SUV) 스포티지 하이브리드의 생산 개시를 기념하는 행사를 열었다고 3일 밝혔다.

스포티지 하이브리드는 HMGMA에서 생산되는 최초의 기아 모델이자 첫 하이브리드 모델이다. 그룹 전체로는 현대차 아이오닉 5, 아이오닉 9에 이어 세 번째 양산 차종이다.

브라이언 켐프 미국 조지아 주지사 부부가 탑승한 첫 번째 HMGMA 생산 기아 스포티지 하이브리드가 자율이동로봇(AMR)에 실려 무대에 등장하는 모습. 기아 제공

스포티지 하이브리드가 생산 라인업에 합류하면서 HMGMA가 전기차와 하이브리드차를 아우르는 전동화 생산 거점의 역할을 한층 강화했다고 기아는 강조했다.

또 기아는 미국 시장을 위한 SUV 생산·판매 규모를 확대하고 전체 라인업의 전동화를 더욱 가속할 계획이다. 기존 조지아주 웨스트포인트 공장에 HMGMA의 생산 역량을 더해 2030년까지 연간 최대 55만대 생산 능력을 확보하겠다는 구상이다.

이날 기념식에는 브라이언 켐프 조지아 주지사를 비롯해 윤승규 기아 북미권역본부장 및 미국판매법인장(사장), 허태양 HMGMA 법인장(전무), 이준호 애틀랜타 총영사 등이 참석했다.

켐프 주지사는 “지난해 생산 개시 이후 HMGMA는 조지아 출신 인재들로 구성된 우수한 팀을 구축했으며 이제 전국 고객을 위한 또 하나의 혁신적인 차량을 생산하게 됐다”며 “이번 공동의 성공은 기아 미국법인, HMGMA, 지역사회, 그리고 조지아주 시민들과의 검증된 파트너십에서 비롯된 것”이라고 말했다.

윤 사장은 “지난해 상품성 개선 모델을 공개한 스포티지 하이브리드는 기아의 베스트셀링 모델로, 메타플랜트 생산을 통해 기아의 미국 내 성장을 더욱 강화해 나갈 것으로 기대한다”고 했다. 허 전무는 “이번 성과는 세계적 수준의 제조 역량을 기반으로 미래 모빌리티 구현을 본격화하는 조지아주의 중요한 이정표가 될 것”이라고 말했다.

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