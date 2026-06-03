에어프랑스-KLM, 청소년 및 학생 대상 특별 운임제 개편

에어프랑스-KLM은 해외유학, 어학연수, 교환학생, 워킹 홀리데이 등으로 항공편 이용이 잦은 청소년 및 학생 승객 대상 특별 운임제를 전면 개편했다고 3일 밝혔다.

특별 운임 적용 대상이 확대됐다. 기존에는 만 18세 이상 29세 이하 국내외 학생에게만 혜택이 제공됐지만 개편 이후에는 만 12세 이상 24세 이하 승객에게 청소년 운임을, 고등교육기관 재학 중인 만 18세 이상 29세 이하 승객에게 학생 운임을 적용할 수 있게 됐다.

수하물 혜택도 강화됐다. 기존에는 청소년 승객은 23kg 이하 위탁 수하물 1개를, 학생 승객은 2개를 무료로 이용할 수 있었다. 개편 이후에는 청소년 및 학생 승객 모두 23kg 이하 위탁 수하물 2개까지 무료로 이용 가능하다.

장기간 해외 체류로 짐이 많은 청소년 및 학생 승객들이 보다 적은 비용 부담으로 이동할 수 있게 될 것으로 기대된다.

항공권 변경 규정 역시 한층 유연해졌다. 청소년 및 학생 운임 이용객은 항공권 변경 시 별도의 수수료 없이 운임 차액만 지불하면 된다. 항공권 취소 시에는 국제선 기준 250 유로, 유럽 내 항공편은 100 유로의 수수료가 부과된다.

해당 운임은 이코노미 클래스에 한해 적용되며 체크인 시 유효한 신분증, 교육기관에서 발급한 학생증, 대학 입학허가서 또는 재학증명서와 함께 학생 비자 혹은 학생 체류 허가증 등을 제시해야 한다.

또한 최소 체류 기간은 국제선의 경우 7일, 유럽 내 항공편은 3일 또는 주말 포함 일정으로 적용돼 학업 중 비교적 짧은 일정으로 항공편을 이용하는 청소년 및 학생들도 혜택을 받을 수 있다.

에어프랑스-KLM 관계자는 “해외 체류 및 장거리 이동이 잦은 청소년과 학생 승객들에게 보다 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 특별 운임제 개편을 진행했다”며 “올 하반기 교환학생, 어학연수, 개강 시즌 등을 앞둔 학생 등이 보다 확대된 혜택의 에어프랑스-KLM 특별 운임을 통해 비용 부담은 낮추고 여행 편의성은 높일 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 에어프랑스는 인천-파리 노선을 주 7회 매일 운항한다. KLM은 인천-암스테르담 노선을 주 7회 매일 운항 중이다.

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