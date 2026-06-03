부산서 1, 2차 동시 투표 요구하던 50대 강제 퇴거 조치 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거 본 투표가 3일 오전 6시부터 전국에서 시작된 가운데, 부산에서는 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 투표했다.

박 후보는 이날 오전 9시30분 부인과 함께 부산 해운대구 중2동 행정복지센터 2층에 마련된 투표소에서 한 표를 행사했다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 차례를 기다리며 길게 줄을 서고 있다. 뉴시스

박 후보는 “오늘 선거는 대한민국이 어떤 나라가 될지, 부산이 어떤 수준의 도시가 될지를 결정하는 매우 중요한 선거”라며 “바쁘시더라도 투표만은 꼭 해주시고, 주변 지인에게도 투표하도록 권해 부산시민의 한 표가 꼭 행사되기를 기원한다”고 말했다.

박 후보는 선거 결과를 어떻게 예측하느냐는 질문에 “우리(보수) 지지층이 적극적으로 투표해 주시면 승리할 수 있다고 생각한다”고 대답했다.

정이한 개혁신당 부산시장 후보는 이날 오후 주거지 인근 투표소에서 투표할 예정으로 알려졌고, 전재수 더불어민주당 부산시장 후보는 지난달 29일 사전투표 첫날 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 나선 같은 당 하정우 후보와 투표했다.

한편 이날 오전 7시쯤 부산 중구 보수동 중구노인복지관에 마련된 제1투표소에서 1, 2차 동시 투표를 요구하며 투표용지를 던지는 등 난동을 부리던 50대 A씨가 출동한 경찰에 의해 강제 퇴거 조치됐다.

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