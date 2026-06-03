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부산서 1, 2차 동시 투표 요구하던 50대 강제 퇴거 조치 [6·3 지방선거]

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부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

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6·3 지방선거 본 투표가 3일 오전 6시부터 전국에서 시작된 가운데, 부산에서는 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 투표했다.

 

박 후보는 이날 오전 9시30분 부인과 함께 부산 해운대구 중2동 행정복지센터 2층에 마련된 투표소에서 한 표를 행사했다.

 

제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 차례를 기다리며 길게 줄을 서고 있다. 뉴시스
제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 차례를 기다리며 길게 줄을 서고 있다. 뉴시스

박 후보는 “오늘 선거는 대한민국이 어떤 나라가 될지, 부산이 어떤 수준의 도시가 될지를 결정하는 매우 중요한 선거”라며 “바쁘시더라도 투표만은 꼭 해주시고, 주변 지인에게도 투표하도록 권해 부산시민의 한 표가 꼭 행사되기를 기원한다”고 말했다.

 

박 후보는 선거 결과를 어떻게 예측하느냐는 질문에 “우리(보수) 지지층이 적극적으로 투표해 주시면 승리할 수 있다고 생각한다”고 대답했다.

 

정이한 개혁신당 부산시장 후보는 이날 오후 주거지 인근 투표소에서 투표할 예정으로 알려졌고, 전재수 더불어민주당 부산시장 후보는 지난달 29일 사전투표 첫날 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 나선 같은 당 하정우 후보와 투표했다.

 

한편 이날 오전 7시쯤 부산 중구 보수동 중구노인복지관에 마련된 제1투표소에서 1, 2차 동시 투표를 요구하며 투표용지를 던지는 등 난동을 부리던 50대 A씨가 출동한 경찰에 의해 강제 퇴거 조치됐다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

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