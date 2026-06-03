대구 투표열기 후끈…오전 10시 13.7% '전국최고'

제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오전 10시 기준 대구지역 투표율이 13.7%로 집계됐다. 전국 17개 시·도 가운데 가장 높은 기록이다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 10시 현재 대구 전체 선거인 수 204만9683명 중 28만1220명이 투표를 마쳤다.

대구 투표율은 전국 평균 11.0%보다 2.7%포인트(p) 높았다. 지난 제8회 전국동시지방선거 당시 같은 시간대 8.4%보다 5.3%포인트 상승한 수치다.

구·군별 투표율은 군위군이 16.0%로 가장 높았다. 이어 달성군 15.0%, 서구 14.8%, 달서구 14.3%, 북구 13.9%, 동구 13.3%, 남구 13.2%, 수성구 12.5%, 중구 11.2% 순으로 집계됐다.

투표자 수는 달서구가 6만4439명으로 가장 많았고 북구 4만9765명, 수성구 4만3287명, 동구 3만9913명, 달성군 3만1469명, 서구 2만2153명, 남구 1만6920명, 중구 9810명, 군위군 3464명으로 나타났다.

앞서 대구는 사전투표에서 18.65%를 기록하며 전국 최저 수준에 머물렀다.

대구지역 투표소는 총 662곳이며 투표 시간은 이날 오후 6시까지다.

<뉴시스>

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