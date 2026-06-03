[6·3 지선] 朴 "투표해야 인천 바뀐다", 劉 "인천의 희망 뽑는 일"

6·3 지방선거 투표일인 3일 일찌감치 사전투표를 한 인천시장 후보들은 일제히 투표 참여를 호소했다.



더불어민주당 박찬대 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "인천의 미래를 결정할 아침이 밝았다"며 "바쁘더라도 잊지 말고 꼭 투표장으로 발걸음해 달라"고 밝혔다.

지난 5월 27일 인천경기기자협회와 인천언론인클럽 주최로 인천 중구 SK브로드밴드 인천방송 스튜디오에서 열린 인천시장 후보자 토론회를 앞두고 후보자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 박찬대, 개혁신당 이기붕, 국민의힘 유정복 후보. 연합뉴스

박 후보는 "인천 사전투표율이 역대 최고치를 기록했다지만 전국 평균에 미치지 못했다"며 "방심할 수 없는 상황이다. 투표해야 이기고, 투표해야 인천이 바뀐다"고 호소했다.



이어 "인천의 새로운 도약을 위해 깨어있는 시민들의 조직된 힘을 모아달라"며 "사전투표에서 다 채우지 못한 투표율을 오늘 본투표에서 가득 채워달라"고 덧붙였다.



국민의힘 유정복 후보는 전날 SNS에 "모든 선택은 시민 여러분의 손에 달려 있다. 투표장에 나와달라"며 "내 가족이 조금 더 웃을 수 있는 인천, 우리 아이들이 자랑스럽게 살아갈 수 있는 인천, 그 작고 소중한 바람 하나만 가슴에 품고 투표장의 문을 열어 달라"고 밝혔다.



유 후보는 "이번 선거는 단순히 누군가를 뽑는 일이 아니다"라며 "여러분의 삶을, 여러분 가족의 내일을, 인천의 희망을 뽑는 것"이라고 했다.



그러면서 "그 한 표가 인천을 지키고, 우리의 미래를 결정한다"며 거듭 유권자들의 한 표 행사를 호소했다.



개혁신당 이기붕 후보도 "오늘은 인천의 미래를 결정하는 소중한 날"이라며 "부디 소중한 권리를 행사해 여러분의 뜻을 투표로 보여달라"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지