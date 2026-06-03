[6·3 지선] 朴 "투표해야 인천 바뀐다", 劉 "인천의 희망 뽑는 일"

6·3 지방선거 투표일인 3일 일찌감치 사전투표를 한 인천시장 후보들은 일제히 투표 참여를 호소했다.
더불어민주당 박찬대 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "인천의 미래를 결정할 아침이 밝았다"며 "바쁘더라도 잊지 말고 꼭 투표장으로 발걸음해 달라"고 밝혔다.
박 후보는 "인천 사전투표율이 역대 최고치를 기록했다지만 전국 평균에 미치지 못했다"며 "방심할 수 없는 상황이다. 투표해야 이기고, 투표해야 인천이 바뀐다"고 호소했다.
이어 "인천의 새로운 도약을 위해 깨어있는 시민들의 조직된 힘을 모아달라"며 "사전투표에서 다 채우지 못한 투표율을 오늘 본투표에서 가득 채워달라"고 덧붙였다.
국민의힘 유정복 후보는 전날 SNS에 "모든 선택은 시민 여러분의 손에 달려 있다. 투표장에 나와달라"며 "내 가족이 조금 더 웃을 수 있는 인천, 우리 아이들이 자랑스럽게 살아갈 수 있는 인천, 그 작고 소중한 바람 하나만 가슴에 품고 투표장의 문을 열어 달라"고 밝혔다.
유 후보는 "이번 선거는 단순히 누군가를 뽑는 일이 아니다"라며 "여러분의 삶을, 여러분 가족의 내일을, 인천의 희망을 뽑는 것"이라고 했다.
그러면서 "그 한 표가 인천을 지키고, 우리의 미래를 결정한다"며 거듭 유권자들의 한 표 행사를 호소했다.
개혁신당 이기붕 후보도 "오늘은 인천의 미래를 결정하는 소중한 날"이라며 "부디 소중한 권리를 행사해 여러분의 뜻을 투표로 보여달라"고 말했다.
<연합>
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