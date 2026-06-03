李대통령 “최악의 저질들에 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요” [6·3의 선택]

이재명 대통령은 6·3 지방선거일인 3일 자신의엑스(X·옛 트위터) 계정에 “플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요”라고 글을 남겼다.

이재명 대통령. 청와대 제공

고대 그리스의 철학자 플라톤이 남긴 “정치를 외면한 가장 큰 대가는, 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하는 것”이라는 말을 인용해 투표를 독려한 것으로 풀이된다.

한편 이 대통령은 정성호 법무부 장관이 엑스를 활용한 소통을 시작하겠다는 글을 남긴 것을 공유하면서, “대대적인 팔로잉으로 정성 호랑이님(정 장관을 지칭)이 엑스 세계에 오신 것을 환영해달라”고 말하기도 했다.

앞서 이 대통령은 지난달 31일에도 플라톤의 말을 인용해 투표 참여를 독려한 바 있다.

이재명 대통령 엑스 캡처

이 대통령은 “민주공화국에서 주권자의 침묵과 투표 포기는 국민을 속이고 사익을 위해 권력을 남용하며 나와 가족의 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 것”이라고 말했다.

한편 이날 중앙선거관리위원회에 따르면 오전 9시 기준 투표율은 7.4%로 집계됐다. 이는 4년 전 지선 대비 1.4%포인트(P) 높은 수치다.

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