이승기 "차가원 권유로 '시세 3배' 105억 전세 계약…대출이자 내 준다고"

가수 겸 배우 이승기가 소속사 원헌드레드레이블 수장인 차가원 회장 소유의 고급 빌라 전세 계약을 둘러싼 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.

지난 2일 방송된 MBC 'PD수첩'은 해당 계약을 둘러싼 양측의 공방을 집중 조명했다.

이승기 측은 해당 'PD 수첩'에 이번 계약이 차 회장의 강한 권유로 성립됐다고 설명했다. 이승기는 "차 회장이 우리 부부와 가까이 지내자며 입주를 지속적으로 권유해 급하게 전세를 들어가게 됐다"고 설명했다.

그러나 입주 이후 전세보증금이 급증했다. 이승기는 "정확한 금액을 확정해 주지 않다가 이사 직후 처음에 이야기한 금액보다 3배 넘게 높은 105억 원을 요구했다"고 주장했다.

당시 이승기는 보증금 중 약 73억 원을 대출로 조달했다. 이승기 측은 "거액이라 거절했으나 차 회장이 대출 이자를 끝까지 부담하겠다고 약속해 계약했다"며 "하지만 현재는 약속했던 전세대출 이자도 지급되지 않고 있다"고 덧붙였다.

이에 대해 차 회장은 인터뷰를 통해 "아티스트들의 이자를 3년 동안 직접 내줬다"고 반박했다.

그러나 'PD수첩' 측은 해당 대출 이자가 차 회장 개인 사비가 아닌 법인 자금으로 지출됐으며, 수개월 전부터는 연예인 개인이 직접 부담하고 있다는 취재 결과를 보도했다.

감정평가사 등 전문가들은 'PD수첩'에 "전세가를 최대한 높여 계약한 뒤 이자를 대납해 주겠다고 유인하는 방식은 전형적인 기획형 거래 수법"이라며, 연예인 명의를 이용한 시세 조종 의혹을 제기했다.

한편 이승기를 비롯한 원헌드레드레이블 소속 아티스트들은 정산금 미지급 등을 이유로 사측에 전속계약 해지를 통보한 상태다. 차 회장 측은 'PD수첩' 보도 내용이 왜곡됐다며 의혹을 전면 부인하고 법적 대응을 예고했다.

<뉴시스>

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