낮 최고 32도 더운 선거일…오후 곳곳 소나기

전국동시지방선거일이자 수요일인 3일은 낮 기온이 30도 이상으로 올라 덥겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 21.3도, 인천 20.8도, 수원 18.4도, 춘천 17.1도, 강릉 19.9도, 청주 20.6도, 대전 18.5도, 전주 19.4도, 광주 18.9도, 제주 21.0도, 대구 17.3도, 부산 19.6도, 울산 18.5도, 창원 18.8도 등이다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 차례를 기다리며 길게 줄을 서고 있다. 연합뉴스

낮 기온은 24∼32도로 예보됐다. 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠고, 내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎으로 올라 덥겠으니 건강에 유의해야겠다.



낮부터 저녁 사이 강원내륙·산지와 충북, 전라권 내륙, 경상권 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 강원내륙·산지 5~40㎜, 충북 5~20㎜, 전북내륙·광주·전남내륙 5~20㎜, 대구·경북내륙·경북북동산지·경남내륙 5~30㎜다.



전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 구름이 많아지겠다. 아침까지 남부 내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.



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<연합>

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