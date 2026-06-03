124㎏ 정준하 "닭가슴살 먹으며 15시간 공복"…효과는?

방송인 정준하가 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 최근 다이어트 진행중임을 알렸다.

지난 달 31일 방송에서 "진짜 요즘 닭가슴살밖에 안 먹고 15시간 공복을 지키고 있다"고 말했다.

하지만 정준하는 체중계에 124㎏가 찍히자 "말도 안 돼"라며 현실을 부정하고 62㎏인 유재석의 두 배인게 드러나자 시청자들의 웃음을 유발하기도 했다.

정준하의 다이어트 비법인 닭가슴살은 닭 부위 중 가장 단백질이 풍부하고 지방이 적은 것으로 유명하다. 실제 100g당 단백질이 23~25g 들어 있고 열량도 102k㎈로 낮다. 특히 이는 운동 후 먹으면 더 좋은데 캐나다 맥마스터 연구팀은 20~30g의 단백질은 운동 45분 후 섭취했을 때 근육으로 합성되는 정도가 가장 크다고 밝혔다.

반면 소스는 주의가 필요하다. 시판 소스나 드레싱에는 설탕, 액상과당, 나트륨이 많이 들어가 있어 가볍게 후추나 허브 등으로 간을 하는 게 좋다.

다만 극단적인 식사량 감소는 오히려 살을 잘 찌는 체질로 변하기 쉽다. 끼니를 거르면 우리 몸이 비상 상황으로 인식해 영양소를 더 축적하기 때문이다. 특히 여성의 경우 짧은 기간 내에 영향 불균형으로 체중이 줄면 생리가 중단되거나 무월경이 나타날 수 있어 주의해야 한다.

<뉴시스>

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