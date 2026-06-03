교통망 확충 ‘날개’… 활력 넘치는 검단신도시

인천도시공사(iH)에서 주도적으로 추진한 검단신도시가 본격적인 활성화 단계에 접어들고 있다. 지난해 6월 인천지하철 1호선 검단연장선과 올해 4월 검단∼드림로 연결도로 개통을 계기로 생활권의 이용반경이 대폭 확대된 데 따른다.



iH는 검단신도시 개발이 약 1111만㎡ 부지에 계획인구 18만7000여명의 수도권 서북부 지역 자족형 도시 건설을 목표로 순항 중이라고 2일 밝혔다. 2021년 첫 이사를 시작으로 2025년 말까지 3만9000호가 둥지를 틀었고, 올해 8개 블록에 7200호의 추가 입주가 예정됐다. 녹지율 30% 수준으로 설계돼 쾌적한 정주환경을 갖췄다.



이곳의 가장 큰 경쟁력은 서울과 접근성 개선 등 교통망 확충이다. 이를 통해 인구와 체류시간 증가로 이어지는 효과가 나타나고 있다. 인천1호선 검단연장선은 계양역에서 아라역∼신검단중앙역∼검단호수공원역 총 6.825㎞를 잇는다. 검단∼계양 이동시간은 8분, 서울역까지는 기존 70분에서 38분으로 크게 단축됐다.



iH는 도로망 확충에도 속도를 낸다. 인근 수도권 제2순환고속도로, 인천국제공항고속도로, 서울외곽순환고속도로 등이 서울과 인천 양방향으로 접근을 향상시킨다. 검단∼드림로 연결도로의 경우 장제로 구간에서 혼잡 완화 효과를 거두고 있다.



검단의 또 다른 강점은 5개 특화구역이다. 워라밸 빌리지, 넥스트콤플렉스, 휴먼에너지타운, 커넬콤플렉스, 스마트위드업 등은 주거·산업·문화·수변·친환경 기능을 복합적으로 구성한 게 특징이다. 아라역 일대 넥스트콤플렉스는 앵커시설 중심으로 역세권을 체류형 거점으로 육성한다.



이와 함께 우체국·소방서 같은 일상 밀착형 공공시설이 이미 운영 중이다. 북부지원·북부지청과 검단구 임시청사 등 행정·사법 인프라도 순차적으로 문을 연다. 현지 3호 문화공원 내에 연면적 2만㎡, 지하 1층∼지상 2층 규모로 박물관과 백년이음도서관을 2029년까지 마련한다.



류윤기 iH 사장은 “검단신도시가 철도·도로·주거 및 일자리·공공과 문화기능이 조화를 이루는 자족도시로 자리매김할 것”이라고 말했다.

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