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월성본부, '가정의 달 시네마데이' 성료, 문화 만족도 높인다

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경주=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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월성스포츠센터서 2회 상영, 주민·직원 가족 600명 참석
영화 무료 관람, 팝콘·콜라 제공, 추억의 뽑기 이벤트 진행

한국수력원자력 월성원자력본부가 가정의 달을 맞아 지역주민과 함께하는 문화행사를 마련해 호응을 얻었다.

 

월성원자력본부는 지난달 26일 월성스포츠센터 공연장에서 '2026 지역주민과 함께하는 가정의 달 시네마데이' 행사를 개최했다고 2일 밝혔다. 

 

월성본부 가정의달 시네마데이 포스터. 월성본부 제공
월성본부 가정의달 시네마데이 포스터. 월성본부 제공

이번 행사는 동경주 지역주민들의 문화 만족도를 높이고 가족과 함께 영화 관람을 즐기며 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 돕기 위해 기획했다. 

 

행사에는 동경주 지역주민과 월성본부 직원 가족 등 600여명이 참여해 오후 4시와 7시 두 차례에 걸쳐 영화 '왕과 사는 남자'를 관람했다.

 

관람객들이 이벤트에 참여해 경품을 받고 있다.
관람객들이 이벤트에 참여해 경품을 받고 있다.

월성본부는 관람객들에게 팝콘과 콜라를 제공했으며, 추억의 뽑기 이벤트를 함께 진행하며 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 도왔다. 

 

권원택 월성원자력본부장은 "많은 분들이 행사에 참여해 주셔서 감사드리며 앞으로도 지역 주민들의 문화 만족도를 높이고 상생을 실현하기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.


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