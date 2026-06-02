한화에어로 폭발 사고 발화 지점 확인…경찰, 원인 규명 속도

5명이 사망하는 등 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고의 원인 규명에 속도가 붙고 있다.

대전경찰청은 2일 진행한 현장 합동 감식에서 발화 지점으로 추정되는 곳을 확인했다고 밝혔다.

경찰 및 소방 관계자들이 합동감식을 하기 위해 2일 오전 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 현장으로 이동하고 있다. 뉴시스

경찰은 이날 오전부터 6시간에 걸쳐 소방, 국립과학수사연구원, 고용노동부, 안전보건공단 등 관계기관과 합동 감식에 돌입했다. 희생자 유가족도 참여했다.

경찰은 이날 화재 현장의 무너져 내린 벽 일부와 가림막 철골 등을 중장비로 제거하고 발화지점으로 추정되는 지점을 확인했다.

현장에 인화물질이 있었는지 여부를 중점적으로 확인한 것으로 알려졌으나 거의 다 타버려 맨눈으로는 확인이 어려운 것으로 전해졌다.

경찰은 발화 추정 지점에서 수거한 타다 만 잔해물 등을 국립과학수사연구원으로 보내 정밀 감식할 방침이다.

앞서 전날 오전 10시59분 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 원인 미상의 폭발이 발생해 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 당시 발사체 등 추진체를 만드는 도구에 묻은 화약을 세척하는 작업 중이었다고 한화 측은 설명했다.

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