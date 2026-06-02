송영길·조국 국회 입성 땐 ‘존재감 확장’…한동훈·오세훈 생존 땐 ‘보수 재편 중심’ [6·3 지방선거]

3일 치러지는 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거는 여야 주요 주자들의 다음 정치 행보를 가를 분기점이다. 송영길·조국·김관영·한동훈·오세훈 후보 등은 이번 선거에서 각기 다른 승부를 치르고 있지만, 당선 여부가 향후 당내 입지와 발언권, 세력 재편의 명분을 좌우할 변수로 꼽힌다. 승리한 주자는 당권 도전이나 진영 재편 논의의 중심에 설 수 있지만, 패할 경우 정치적 존재감과 확장성에 적잖은 부담을 안게 된다.



2일 정치권에 따르면 더불어민주당 송영길 인천 연수갑 국회의원 보선 후보와 조국혁신당 조국 경기 평택을 국회의원 재선거 후보, 무소속 김관영 전북지사 후보 등이 범여권의 향후 구도를 흔들 수 있는 주요 인사로 거론된다. 호남권 한 인사는 당대표 출신인 송 후보를 “큰 정치인”이라고 평가했다. 송 후보는 당선될 경우 원내 복귀를 발판으로 당내 발언권을 회복하고, 당권 경쟁 국면에서도 존재감을 키울 수 있다는 관측이 나온다.

(왼쪽부터) 송영길·조국·김관영·한동훈·오세훈 후보. 연합뉴스

조 후보는 원내 재입성에 성공하면 “민주당과의 합당 논의를 주도하겠다”며 범여권 재편 논의에서 주도권을 확보하겠다는 뜻을 분명히 하고 있다. 혁신당 관계자는 “각 지역 민주당원들이 조 후보의 평택 선거사무소를 응원 방문하고 있다”고 전했다. 조 후보의 성적표는 조국혁신당의 향후 진로는 물론, 민주당과의 관계 설정에도 영향을 줄 수 있다.



여당 내 최대 관심사는 김관영 후보의 당락이다. 현역 전북지사인 김 후보는 정동영 통일부 장관 이후 모처럼 나온 전북 출신 중량급 인사라는 것이 여권 내 평가다. 당이 그를 제명한 것은 과도하다는 인식이 지역 내에 적잖다고 한다. 민주당의 한 의원은 “김 후보는 여전히 지역에서 ‘민주당 후보’로 인식된다”며 “민주당 지지자가 김 후보를 찍더라도 민주당에 일말의 미안함을 가질 상황이 아니다”라고 했다. 그는 “김 후보가 당선되면 ‘정청래 책임론’이 제기될 수밖에 없는 상황”이라고 했다. 김 후보가 승리할 경우 민주당 지도부의 공천·징계 판단이 도마에 오르는 동시에, 김 후보 개인의 정치적 공간도 넓어질 수밖에 없다.



야권에서 가장 주목받는 인물은 부산 북갑 국회의원 보선에 무소속으로 출마한 한동훈 후보다. 국민의힘 당대표를 지낸 한 후보는 이번 선거에서 승리할 경우 보수 재편 논의의 중심에 설 가능성이 크다. 한 후보는 선거 과정에서도 보수 진영 재편 필요성을 강조하며 존재감을 부각해왔다. 당선 이후 국민의힘 복당 여부도 한 후보의 당내 영향력 회복을 가늠할 변수다.



5선에 도전하는 오세훈 서울시장 후보도 선거 결과에 따라 정치적 위상이 크게 달라질 전망이다. 당선될 경우 민선 최초 ‘5선 서울시장’이라는 상징성을 바탕으로 당내 영향력을 한층 강화할 수 있다. 낙선하더라도 차기 당권 도전을 위한 행보에 나설 가능성이 크다. 오 후보가 선거 초반부터 장동혁 대표의 사퇴를 촉구하며 독자 행보를 이어온 만큼, 선거 결과와 관계없이 당 지도체제 개편 논의 과정에서 목소리를 낼 명분을 갖게 됐다는 분석도 나온다.

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