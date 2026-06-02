한 표라도 더… 여야 지도부, 격전지서 마지막 유세 [6·3 지방선거]

여야 지도부는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 전국 격전지를 찾아 ‘최후의 한 표’를 위한 막판 총력전을 벌였다. 더불어민주당은 최대 승부처인 서울과 당 지도부의 자존심이 걸린 전북 표심을 공략했고, 국민의힘은 ‘스윙보터’ 지역인 충남과 보수 텃밭인 영남권에서 지지층 결집에 나섰다.

여야 지도부는 2일 선거운동 마지막 날까지 전국 격전지를 찾아 막판 표심 잡기에 나섰다. 더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 2일 강원 영월군 영월읍 농협사거리에서 강원도지사·영월군수 후보 지원 유세를 펼치고 있다. 오른쪽 사진은 국민의힘 장동혁 대표가 충남 공주시 일대에서 숫자 ‘2’가 적힌 장갑을 끼고 시민들에게 인사하는 모습. 영월=연합뉴스, 공주=뉴스1

민주당 총괄 상임선거대책위원장인 정청래 대표는 이날 강원 정선을 찾아 최승준 정선군수 후보 유세를 도운 후 영월로 향해 우상호 강원도지사 후보와 박선규 영월군수 후보 유세를 지원했다. 정 대표는 영월 유세에서 “(우 후보가) 어떤 강원도지사 후보보다 제일 힘 있는 도지사가 될 거라고 제가 보증한다”면서 “강원도가 발전하려면 예산과 법이 필요하다. 우상호 강원도지사가 해달라는 것은 다해드리겠다”고 강조했다.



정 대표는 이후 경기 용인에서 추미애 경기도지사 후보와 현근택 용인시장 후보의 유세를 도운 뒤 이번 지선의 마지막 선거운동 일정으로 서울 청계광장을 찾아 정원오 서울시장 후보에 대한 지지를 당부했다. 정 대표는 앞서 국회에서 대국민 투표 호소 기자회견에서도 “이재명 대통령이 소속된 민주당의 기호 1번 후보들을 찍어 일 잘하는 이재명정부에 힘찬 격려를 보내달라”고 호소했다.

한병도 더불어민주당 원내대표를 비롯한 전북지역 후보들이 2일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 마치고 구호를 외치고 있다. 뉴스1

공동 상임선대위원장인 한병도 원내대표는 이날 전북에 ‘올인’했다. 전북 곳곳을 누비며 이원택 전북도지사 후보와 집중 유세를 벌였다. 전북은 김관영 후보가 무소속으로 출마하면서 민주당 입장에선 반드시 지켜야 할 격전지로 떠오른 곳이다.



국민의힘 상임선거대책위원장을 맡은 장동혁 대표는 선거운동 마지막 날 충청과 경기 지역 유세에 집중하며 막판 표심 잡기에 나섰다. 장 대표는 충남 청양과 공주, 당진을 차례로 돌며 지원 유세를 진행한 뒤 경기 화성을 거쳐 충남 천안에서 마지막 유세를 마무리했다. 장 대표는 충남 청양을 찾아 “국민의힘에 실망했다고 행사하지 않은 한 표 때문에 우리 후보가 떨어진다면 땅을 치고 후회할 것”이라며 “국민의힘에 실망하셨더라도 내일 여러분의 소중한 한 표는 반드시 행사해달라”고 호소했다.

국민의힘 송언석 공동선거대책위원장이 6·3 지방선거와 재보선 본투표를 하루 앞둔 2일 국회에서 2030 청년 투표 참여 호소문 발표하고 있다. 연합뉴스

공동선거대책위원장을 맡은 송언석 원내대표는 대구·부산·경남 등 영남권을 돌며 지원 유세에 힘을 쏟았다. 영남권은 보수의 텃밭이지만, 이번 선거에선 곳곳에서 여야 후보들의 치열한 접전이 벌어지고 있다. 송 원내대표는 이날 여의도 국회에서 기자회견을 열고 ‘2030 청년 투표 참여 호소문’을 통해 “빨간 당도, 파란 당도 마음에 들지 않는다고 할 수 있고, 투표를 기권하고 싶은 마음이 생길 수도 있겠지만, 여러분의 권리를 쉽게 포기하지 말아달라”며 투표 참여를 독려했다.

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