정원오 “시민들이 吳 평가할 것”… 지지층 결집 강행군 [6·3 지방선거]

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 6·3 지방선거 전 마지막 유세일인 2일 새벽부터 공식 선거운동이 끝나는 밤 12시까지 서울 12개 자치구를 누비며 막판 표심 끌어모으기에 총력을 기울였다. 출근길 버스 차고지에서 하루를 시작한 정 후보는 선거운동 마지막 날까지 강행군을 이어가며 시민들에게 투표 참여를 호소하는 한편 국민의힘 오세훈 후보를 향한 공세 수위도 끌어올렸다.

표심 잡기 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울시장 후보들은 공식 선거운동이 끝나는 밤 12시까지 서울 전역을 누비며 막판 표심 잡기에 나섰다. 더불어민주당 정원오 후보(가운데)가 2일 서울 영등포 여의도우체국 앞에서 열린 집중유세에서 지지를 호소하고 있다. 허정호 기자

정 후보는 이날 오전 6시30분 강서 공용차고지에서 새벽 버스기사들과 만나는 것으로 첫 일정을 시작했다. 기호 1번이 적힌 파란색 조끼에 검은색 바지와 운동화 차림으로 현장에 나온 정 후보는 버스 운행 준비와 차량 관리 상황을 둘러본 뒤, 버스 운수종사자 및 현장 관계자들을 만나 “시민의 안전한 이동을 책임져 달라”고 격려했다.



강서 일정을 마친 정 후보는 은평구 녹번역 일대로 이동해 민주당 오뚝유세단장인 박주민 의원과 함께 출근길 시민들에게 인사하고, 이어 신촌 대학가와 문래동, 여의도 등을 돌며 청년·상인·직장인들을 만나 지지를 호소했다. 특히 문래동에서는 소상공인·자영업자·예술인들과 만나 성동구청장 재임 시절 성과를 소개하며 “문래동에서 제2의 성수동 만들기 프로젝트를 추진하겠다”고 강조했다.



오 후보를 향한 공세도 이어갔다. 정 후보는 이날 오전 국회에서 민주당 25개 구청장 후보와 합동 기자회견을 열고 “이번 선거는 단순히 서울시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 이재명정부에 힘을 싣는 선거”라고 강조했다. 오 후보 측이 정 후보를 향해 ‘주취 폭력, 칸쿤 출장, 고액 후원사 수의계약 등 5대 의혹’에 대한 답변을 촉구한 것에 대해선 “역시 끝까지 네거티브로 일관하는 오세훈 후보 측에 대해서 시민들의 평가가 있을 것”이라고 맞받았다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 동대문구 경동시장에서 시민들과 인사를 하고 있다. 이재문 기자

정 후보는 오후에는 동대문·종로·중구·용산·마포·강남·강동·송파 등으로 이동해 시민들을 만났다. 동대문구 경동시장에서는 상인들을 만나 “전통시장과 골목상권의 활력을 되살리겠다”고 약속했으며, 장을 보러 나온 40대 여성의 요청에 함께 ‘셀카’를 찍기도 했다.



정 후보는 오후 7시 청계광장에서 민주당 정청래 대표와 이인영·박주민·전현희·김영배·김형남 상임선대위원장과 함께 필승 총력 유세를 진행했다. 그는 유세에서 “내일의 투표는 서울이 정쟁의 장이 될 것인지, 국정 성공의 동반자가 될 것인지를 결정하는 선택이 될 것”이라고 강조했다. 이후 심야까지 강남·송파 등 이른바 ‘부동산 민심’ 바로미터로 꼽히는 지역을 찾아 마지막 선거운동을 이어갔다.

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