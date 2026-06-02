‘풀무치’ 국내 10번째 식용곤충 등재

풀무치(사진)가 국내에서 10번째로 식품원료로 인정된 식용곤충이 됐다. 이번 등재로 풀무치는 동결건조, 마이크로파 건조, 열풍건조 등 다양한 방식으로 가공할 수 있게 됐다.



식품의약품안전처는 농촌진흥청과 함께 식용곤충인 ‘풀무치’를 한시적 식품원료에서 일반식품 원료로 전환해 ‘식품의 기준 및 규격’에 등재했다고 2일 밝혔다. 현재 식용곤충에는 메뚜기, 장수풍뎅이유충, 식용누에 등 10가지가 있다.



풀무치는 메뚜기목 메뚜기과 곤충으로 기존 식용곤충인 메뚜기보다 크기가 크고 사육 기간이 짧다. 단백질·불포화지방산이 풍부해 과자·선식·분말·초콜릿·고명(토핑)류로 활용할 수 있다. 2021년 9월 풀무치는 식약처 안전성 심사를 거쳐 한시적 식품원료로 인정받았고 이후 식약처는 일반원료 등재 요건 충족 여부와 안정성을 종합적으로 검토해왔다. 이번 등재로 풀무치를 활용한 다양한 형태의 식품 개발도 가능해졌다. 특히 농가 소득 증대와 식용곤충 산업 활성화에 기여할 것으로 기대된다.



풀무치를 사육 중인 전지헌 농업인은 “풀무치가 소비자에게 더 친숙한 식품 소재로 자리 잡기를 바란다”라고 말했다.

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