[경제 단신] LG디스플레이, 車 SW 레벨2 인증 외

LG디스플레이, 車 SW 레벨2 인증

LG디스플레이는 차량 소프트웨어 개발표준 인증인 씨엔비스(C&BIS)의 ‘오토모티브 스파이스’(ASPICE)에서 레벨2를 받았다고 2일 밝혔다. ASPICE는 완성차 업계가 차량부품회사 소프트웨어 개발 역량과 신뢰성을 평가하기 위해 만든 국제표준으로, 차량 소프트웨어 개발 전반에 걸쳐 체계적으로 프로세스가 구축·운영되는지를 평가한다.

부영, 병역명문가에 리조트·골프장 할인

부영그룹이 2일 병무청과 ‘병역 명문가 대상 레저시설 이용 우대 혜택 제공’을 위한 업무협약을 체결했다. 부영그룹은 서울 중구 본사에서 이중근 회장과 홍소영 병무청장 등 10여명이 참석한 가운데 협약식을 진행했다고 밝혔다. 이번 협약에 따라 직계비속 3대가 모두 현역 복무를 명예롭게 마친 병역명문가는 전국 6곳 부영그룹 레저시설을 이용할 때 할인을 받을 수 있다. 해당 시설은 무주덕유산리조트, 태백 오투리조트, 제주부영호텔&리조트, 제주부영CC, 제주 더클래식CC, 순천부영CC다. 이 회장은 “병역을 명예롭게 여기는 문화가 사회 전반에 확산되길 바라며 병무청과 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.

반도체 ‘EUV장비’ 도입 절차 간소화



반도체 핵심 공정에 사용되는 극자외선(EUV) 장비의 국내 도입 절차가 간소화하면서 장비 도입기간이 최대 25일 단축될 전망이다. 산업통상부는 2일 국무회의에서 글로벌 안전기준을 충족한 반도체 제조장비에 대해 고압가스 일반 제조시설이 아닌 ‘특정설비’ 기준을 적용하는 내용을 담은 ‘고압가스 안전관리법 시행령’ 일부 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 이번 제도 개선으로 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들의 EUV 장비 도입 시 검사 등에 소요되는 기간이 기존 34일에서 9일로 줄어들 것으로 예상된다. 해외 공인검사기관의 내압·기밀 검사 비용도 장비당 약 5억원 절감될 전망이다.

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