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레전드 박지성, 감독 안 하는 '뜻밖의 이유' 고백

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전 축구선수 박지성이 감독으로 활약하지 않는 이유에 대해 밝혔다.

 

1일 이경규의 유튜브 채널에는 '월드컵 앞두고 박지성 만나 대표팀 훈수두는 축구 대부 이경규'라는 제목의 영상이 공개됐다.

 

박지성. 유튜브 캡처
박지성. 유튜브 캡처

이경규는 박지성에게 "(해설을 할 때) 어떤 선수가 실수를 했을 때 야단을 치거나 지적할 때 굉장히 정감 있게 하더라"고 말했다. 박지성은 배성재와 함께 JTBC에서 2026 북중미 월드컵 중계진으로 나선다.

 

박지성은 "아무래도 제가 말하는 것이 선수들에게 크게 다가갈 수 있으니 선수 입장에서 많이 대변하려고 노력한다"고 설명했다.

 

또 이경규는 "감독이라든지 길을 걷지 않고 유소년 축구 쪽 일을 하고 있다. 어떤 생각을 갖고 그쪽 일을 하냐"고 물었다.

 

박지성은 "선수 생활할 때 감독님들을 많이 겪어 봤는데 감독님들이 갖고 있는 장점을 제가 갖고 있다고 생각하지 못 했다"고 답했다.

 

그러면서 "선수들에게 호통을 칠 땐 호통을 쳐야 하는데 그걸 못 한다. 그걸 저는 갖고 있지 못 하다고 생각해서 감독은 하지 않을 마음을 먹었었다"고 덧붙였다.

<뉴시스>


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