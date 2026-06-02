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[속보] 장동혁 “국민이 목숨 잃었는데 부산 자갈치 시장에서 회 파티하면 되겠나”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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“요즘 이재명 보면 무서운 게 없는 것 같다”

국민의힘 장동혁 대표는 “우리 국민이 목숨을 잃고 안타까운 사고를 당했는데, 자갈치 시장에서 회 파티를 벌이면 되겠나”라고 2일 이재명 대통령을 겨눴다.

 

국민의힘 장동혁 대표가 2일 충남 청양군 청양재래시장을 찾아 윤용근 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보, 김홍열 청양군수 후보 지지를 호소하고 있다. 뉴스1
국민의힘 장동혁 대표가 2일 충남 청양군 청양재래시장을 찾아 윤용근 충남 공주시부여군청양군 국회의원 후보, 김홍열 청양군수 후보 지지를 호소하고 있다. 뉴스1

 

국민의힘 상임선거대책위원장을 맡은 장 대표는 이날 충남 청양에서의 지원 유세 중 대국민 호소에서 “국민의 생명이 존중받는 나라, 국민이 모두가 안전한 나라를 만들겠다고 하더니”라며 이처럼 이 대통령을 겨냥했다. 지난달 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 당시 이 대통령의 부산 방문을 겨냥한 것으로 풀이됐다. 경남 창원에서 미래국방전략위원회 회의를 주재한 이 대통령은 부산 자갈치시장을 찾아 시민들과 소통 행보를 펼쳤다.

 

장 대표는 “요즘 이재명을 보면 무서운 게 없는 것 같다”며, “지금 이재명이 얼마나 오만한가”라고 날을 세웠다. 그리고는 “이재명이 대통령 되고 나서 재판 5개 멈춰 선 것 아는가”라며 “무죄 만들려고 대법관 수도 늘리고, 4심제도 만들고 하다 하다 이제 자기 재판 5개 다 취소하겠다고 한다”고 쏘아붙였다.

 

계속해서 “얼마 전 사전투표 첫날 투표하다가 투표소에서 자기가 도장 찍은 투표용지 들고 나와 방송 카메라 앞에서 다 보여줬다”며 “내가 찍은 사람이 이 사람이니 이 사람 찍어달라고 선거운동한 것 아닌가”라고 지적도 했다.

 

나아가 “여러분들이 9개월을 저와 함께 달려오셨다”며 “내일 투표장에 가셔서 국민의힘 후보들을 찍는 것이 그간 달려온 힘든 시간을 마무리하는 것”이라고 의미를 부여했다. 장 대표는 “여러분이 가진 한 표를 행사해야 대한민국의 미래를 지켜낼 수 있다”며 “그 소중한 한 표, 내일 투표자에 가서 꼭 행사해달라”고 거듭 당부했다.


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