신용한 “변화” vs 김영환 “도덕성”…충북도지사 선거 막판 ‘호소’ [6·3의 선택]

6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 충북도지사 자리를 두고 맞붙는 더불어민주당 신용한 후보와 국민의힘 김영환 후보가 투표 전 마지막 기자회견을 열었다. 신 후보는 구시대 리더십과의 결별과 ‘변화’를 전면에 내세웠고 재선에 도전하는 김 후보는 상대 후보의 도덕성 의혹을 정조준했다.

신용한 더불어민주당 충북도지사 후보. 독자 제공

더불어민주당 신용한 후보는 도민을 향한 호소문에서 이번 선거의 본질을 충북의 ‘변화’와 ‘미래’로 규정했다. 신 후보는 선거운동 기간 도내 전역을 누빈 소회를 밝히며 “충북이 혁신을 통해 앞으로 나아갈 것인가, 구시대의 낡은 사고와 인물로 그 자리에 머물 것인가의 절박한 문제”라고 진단했다.이어 “더 나은 충북을 원하신다면 새로운 변화에 투표해 달라”며 과감한 세대교체론을 주장했다. AI·반도체·바이오 등 첨단산업 중심지 도약과 청년이 돌아오는 충북을 약속한 신 후보는 “말보다 결과로 평가받겠다”며 “젊은 황소 신용한에게 기회를 달라”고 호소했다.

김영환 국민의흼 충북도지사 후보. 독자 제공

국민의힘 김영환 후보는 상대 후보를 둘러싼 각종 의혹을 거론하며 막판 ‘도덕성 심판론’으로 맞불을 놓았다. 김 후보는 “충북의 미래를 결정짓는 중대한 선택의 순간이 목전에 다가왔지만 정작 후보자의 도덕성과 그 실체는 의혹의 늪에 빠져 도민들의 눈을 가리고 있다”고 주장했다. 그는 “깜깜이 의혹 속에 도민의 혈세로 공정하게 이루어져야 할 도정을 불안한 후보에게 맡겨둘 수는 없다”며 “고양이에게 생선가게를 맡길 수 없는 일”이라고 비판했다. 그러면서 “‘묻지마 투표’는 충북을 향한 자살골이며, 투표는 충북을 지키는 가장 강력한 무기”라고 덧붙였다.

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