술 마시고 양조장 가고…‘안동 술지도’ 들고 떠나는 미식 여행

안동소주부터 생강 막걸리, 수제맥주까지 안동의 맛과 멋을 한눈에 담은 ‘안동 술지도’가 나온다. 단순 시음 행사에 그치지 않고 지역 양조장을 직접 찾아다니는 술 여행 개념을 도입한 것이 특징이다.

시는 이달부터 전통주 체험관광 프로그램 ‘기미주안’을 주말마다 운영한다고 2일 밝혔다. 참가자들은 생강 막걸리 만들기 체험과 함께 안동에서 생산하는 소주·약주·수제 맥주·와인 등을 맛보고 전통주와 어울리는 지역 음식을 곁들일 수 있다.

올해는 처음 제작된 안동 술지도를 선보인다. 지도에는 지역 양조장 위치와 대표 술, 양조장별 특징 등이 담겼다. 관광객들은 이를 활용해 안동 곳곳의 양조장을 직접 찾아다니며 지역 술 문화를 경험할 수 있다.

안동에는 안동소주를 비롯해 다양한 전통주 생산 기반이 남아 있다. 시는 체험 프로그램과 양조장 투어를 연계해 전통주를 지역 대표 관광 콘텐츠로 육성한다는 구상이다. 관광업계에서는 최근 지역의 음식과 술을 함께 즐기는 미식 관광 수요가 늘면서 전통주 체험이 체류형 관광 상품으로 발전할 가능성이 있다는 평가가 나온다.

시 관계자는 “향후 체험 프로그램과 양조장 투어를 연계해 전통주 관광의 효과를 지역 전역으로 확산시키고 고품격 미식 관광을 정착시킬 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지