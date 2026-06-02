김관영 “전북의 미래, 도민의 손으로 결정해 달라” [6·3의 선택]

6·3 전국동시지방선거에 출마한 무소속 김관영 전북특별자치도지사 후보는 2일 “이번 지방선거는 반드시 도민의 승리로 귀결돼야 한다. 전북의 미래를 도민의 손으로 결정해 달라”고 지지를 호소했다.

김 후보는 투표일 하루를 앞둔 이날 전북도의회 브리핑룸에서 가진 기자회견에서 “이번 지사 선거는 전북의 미래를 도민이 결정할지, 중앙정치가 결정할지를 선택하는 선거”라며 이같이 말했다.

김관영 무소속 전북도지사 후보가 2일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 지지를 호소하고 있다. 뉴스1

그는 “제가 만난 민주당원들은 ‘우리는 민주당을 버리는 것이 아니라, 민주당의 가치를 지키기 위해 김관영을 지지한다’고 말씀하셨다”며 “공정과 정의라는 민주적 가치, ‘선택은 도민이 한다’는 주민자치의 기본 원칙을 전북에서 되살려야 한다”고 했다.

이어 김 후보는 “전북은 산업화 시대에 뒤처졌지만, 대전환의 시대에는 도민의 선택에 따라 앞서갈 수 있다”며 “첨단산업과 대규모 투자의 거점으로 만들고 청년의 일자리를 창출하며, 14개 시군이 함께 성장하는 곳으로 반드시 만들어 내겠다”고 약속했다. 아울러 그는 “차기 도지사의 임무는 이재명 정부가 지향하는 실용과 민생, 미래 첨단산업 육성, 지역 균형발전을 함께 완성하는 것”이라고도 했다. 그는 복당 의지도 다시금 강조했다. 김 후보는 “제가 당선되면 8월 전당대회 이후 민주당에 복당하겠다. 정청래 대표는 당대표에서 사퇴해야 한다”며 “민주당에서도 복당을 논의할 것”이라고 했다.

김 후보는 “도민 여러분의 한 표는 단순한 한 표가 아니고 전북의 자존을 지키는 한표, 전북의 미래를 여는 한 표, 아이들과 청년들의 미래를 결정하는 한 표”라며 “우리 후손들이 2026년 6월 3일을 기억하며 ‘전북도민이 자신의 운명을 스스로 결정한 순간, 도민이 자존과 명예를 지켜낸 순간, 중앙정치의 힘에 맞서 도민이 승리한 순간’으로 떠올리게 해달라”고 호소했다.

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