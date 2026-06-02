이정후 9경기 연속 안타…수비서 '알까기' 실책도

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 9경기 연속 안타를 쳤다.



이정후는 2일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 밀워키 브루어스와 치른 미국프로야구 메이저리그(MLB) 방문 경기에 5번 타자 우익수로 출전해 4타수 1안타를 치고 득점 1개를 올렸다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

지난달 15일 로스앤젤레스 다저스와의 경기부터 9경기 연속 안타를 때린 이정후는 시즌 타율 0.303을 마크했다.



전날 콜로라도 로키스와의 경기에서 안타 25개를 몰아쳐 19-6 대승을 거두고 곧바로 밀워키로 이동한 샌프란시스코는 이날엔 내셔널리그 중부지구 1위 팀 밀워키에 2-16으로 대패했다.



콜로라도와 주말 3연전에서 15타수 11안타라는 폭발적인 타격 감각을 자랑한 이정후는 이날 2회 1사 주자 없는 첫 타석에서 밀워키 좌완 선발 셰인 드로언의 슬라이더를 잘 잡아당겨 우익수 앞에 떨어지는 안타로 출루했다.



곧바로 터진 맷 채프먼의 중월 투런 홈런 때 득점했다.



샌프란시스코는 기세 좋게 2-0으로 앞서갔지만, 공수교대 후 7점을 내줘 주도권을 완전히 잃었다.



이정후는 4회 2루수 땅볼, 6회 좌익수 뜬공, 8회 1루수 땅볼로 잡혔다.



6회말 수비에선 앞으로 굴러온 땅볼을 뒤로 흘려 시즌 두 번째 실책을 기록했다. 이정후의 실책에 따른 실점은 없었다.

<연합>

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