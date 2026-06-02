[단독] 종합특검, 尹 공개 소환 안 한다… 비공개 출석키로

윤석열 전 대통령이 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)의 첫 피의자 조사에 비공개로 출석한다. 애초 종합특검팀은 윤 전 대통령이 출석하는 모습을 언론에 공개한다고 밝혔으나, 윤 전 대통령 측이 포승줄 등 계호장구(피의자의 도주, 폭력 등을 막기 위해 신체를 구속하는 장비) 노출 문제 등으로 반발하자 방침을 바꾼 것으로 보인다.

2일 법조계에 따르면 종합특검팀과 윤 전 대통령의 변호인단은 토요일인 6일로 예정된 윤 전 대통령의 출석 방식 등을 놓고 협의한 끝에 이 같이 결론을 내렸다. 종합특검팀은 당초 포승줄 등 계구를 노출하지 않는 선에서 언론에 윤 전 대통령의 출석모습을 공개하려 했지만, 윤 전 대통령 측은 인권 문제를 언급하며 반발했다고 한다. 이에 따라 윤 전 대통령은 앞서 종합특검 조사를 받은 다른 구속 피의자들과 마찬가지로 지하주차장을 통해 조사실로 향할 것으로 예상된다.

윤석열 전 대통령. 서울중앙지법 제공

김지미 특검보는 전날 정례 브리핑에서 “6일 윤 전 대통령이 출석하는 모습을 공개하기로 결정했다”고 말했다. 그러나 윤 전 대통령 변호인단은 “아직 확정된 사항이 아니다”고 반박했고, 종합특검팀은 재차 언론 공지를 통해 “출석 장면 공개에 관해 윤 전 대통령의 변호인과 협의 중에 있으며 아직 확정되지 않았다”고 밝혔다.

윤 전 대통령 측은 구속 피의자의 수사기관 출석 장면을 공식적으로 언론에 공개하는 것은 위법하다는 입장을 종합특검에 전달한 것으로 전해졌다.

종합특검팀은 통상 구속 피의자의 경우 지하주차장을 통해 출석하도록 하고, 출석 장면을 공개하지 않았다. 다만 전날 브리핑에서 윤 전 대통령의 출석의 경우 ‘국민의 알권리’를 이유로 출석 모습을 공개한다고 설명한 바 있다.

이번 윤 전 대통령 조사는 12·3 비상계엄 선포 직후 국가안보실과 외교부, 국가정보원을 통해 미국 등 우방국에 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하려 했다는 의혹 관련이다. 윤 전 대통령은 일주일 뒤인 13일에도 종합특검으로부터 군형법상 반란 우두머리 혐의 피의자 조사를 받는다.

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