“나 아니었으면 감옥”…트럼프, ‘레바논 침공’ 네타냐후에 격노

도널드 트럼프 미국 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 전화를 걸어 레바논 사태 악화에 대해 욕설이 섞인 막말을 했다고 미 악시오스가 보도했다. 이스라엘군이 레바논 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 공습을 확대하는 상황에서, 이란이 이를 문제삼으며 종전 협상에 부정적인 입장을 보이자 트럼프 대통령이 ‘격노’했다는 설명이다.

1일(현지시간) 악시오스는 미국 관리와 소식통 등을 인용해 트럼프 대통령이 통화에서 네타냐후 총리를 향해 “당신은 완전히 미쳤다”며 “나 아니었으면 당신은 감옥에 있었을 것이다, 내가 당신을 구해준 것”이라며 격노했다고 보도했다. 트럼프 대통령은 “이제 모두가 당신을 싫어하고, 이 일 때문에 모두가 이스라엘을 싫어한다”고도 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

또다른 소식통에 따르면 트럼프 대통령이 격노하며 네타냐후 총리에게 “대체 무슨 짓을 하고 있는 것이냐”라며 욕설을 섞어 소리쳤다. 이에 대해 네타냐후 총리는 “알겠다, 상황이 잘 관리되도록 해 달라”고만 답했다고 악시오스는 전했다.

트럼프 대통령이 이처럼 격노한 이유는 이스라엘이 헤즈볼라에 대한 공격을 확대해 미국과 이란의 협상이 중단될 위기에 처했기 때문이다. 이란 국영방송은 이날 “이스라엘이 레바논 공격을 멈추지 않으면 이란과 미국의 휴전 가능성은 소멸될 것”이라고 밝혔다. 이에 이란과 미국 간 종전 협상이 중단되고 호르무즈해협이 다시 봉쇄될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

트럼프 대통령은 진화에 나섰다. 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “네타냐후 총리 매우 생산적인 통화를 했다”며 “(레바논 수도인) 베이루트로 갈 병력은 없을 것”이라고 강조했다.

그러나 네타냐후 총리는 확전에 대한 의지를 꺾지 않은 것으로 보인다. 그는 트럼프 대통령과 통화 후에도 헤즈볼라와의 휴전에 대한 언급 없이 “헤즈볼라가 우리 도시와 시민들에 대한 공격을 멈추지 않으면 이스라엘은 베이루트의 테러 목표물을 공격할 것”이라고 밝혔다.

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